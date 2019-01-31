【消委會】9成接種疫苗投訴來自內地客　指付款後未能完成服務

2018年剛剛過去，消委會年結去年的投訴數字，共接獲26,165宗投訴，較前年的24,881宗上升5%，投訴宗數是自 2014 年之後首次回升。投訴內容當中，服務類別上升11%，投訴達15,453宗，佔整體投訴的59%；貨品投訴則有10,712 宗，微跌 3%，佔整體41%。 近年不少內地人來港旅遊時，會「順手」到各區注射防疫針，消委會表示，去年有關疫苗接種服務的投訴激增，令醫療服務躍升至第2大投訴類別，當中逾9成接種疫苗的投訴均來自內地旅客，主要指部分提供注射服務的商戶，在遊客已全數付款的情況下，卻未能夠完成服務，引起逾2,000宗投訴，較前年急增近4倍。

消委會指出，電訊服務再次成為最多投訴的行業，主要為長途電話的投訴增加。（資料圖片）

電訊服務投訴少13% 仍列投訴榜首

消委會指出，電訊服務再次成為最多投訴的行業，共2,796 宗，但已較前年下降13%，當中涉及長途電話的投訴增加。消委會相信，消費者近年對電訊服務的認識加深，加上電訊公司採取相應措施，減少震撼賬單出現。

內地旅客投訴衝突4000宗

最為值得留意的是，醫療服務相關投訴躍升至第2大投訴類別，當中有關疫苗接種服務的投訴激增，由2017年的703宗上升至去年的2,462宗，增加2.5倍；逾9成接種疫苗的投訴均來自內地旅客，因此令內地旅客整體投訴由2017年的2,106宗，急升至去年的4,055宗，上升近一倍。

內地旅客現時除了來港觀光和購物，也光顧醫療服務。（資料圖片）

投訴內容不少涉及接種子宮頸癌疫苗，由於該疫苗須注射3針才有最佳效用，部分提供注射服務的商戶，在消費者已全數付款的情況下，卻未能夠完成服務，引起逾2,000宗投訴，較前年急增3.6倍，消委會呼籲提供接種服務的醫療機構，必須在收取消費者的款項前，確保能有足夠供應提供相關服務，消委會將繼續密切監察疫苗注射的投訴。

涉及蔘茸海味投訴升一半 消委會憂死灰復燃

另外，內地旅客有關蔘茸海味及中草藥的投訴，亦較前年分別上升52%及18%，反映這類專門以遊客為目標顧客的藥店，有死灰復燃的跡象。消委會表示，正密切注意去年港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段相繼通車後，內地訪港旅客數字上升之餘，涉及旅客的消費投訴會否進一步上升。

消委會指，內地旅客有關蔘茸海味及中草藥的投訴亦較前年分別上升52%及18%。（資料圖片）

旅遊佔網購投訴最大份額

網購已是普遍消費行為，消委會的投訴數字正好反映這個趨勢。有關網購的投訴，去年大幅上升逾25%至 4,982宗，大部分類別都錄得升幅，跟前年一樣。旅遊成為最多投訴的網購項目，達1,349宗或27%，主要涉及訂購機票及酒店的投訴，其後為食肆及娛樂服務，去年相關投訴急增近兩倍至404宗，主要涉及公開表演門票訂購。

消委會又指，去年4月發表《倡議設立強制性冷靜期的研究報告》，獲政府正面回應。並於本月中展開為期3個月的諮詢，建議在美容及健身的預繳式合約設冷靜期，消委會期望各界踴躍參與發表意見，最終可制訂最合適香港的冷靜期制度。

「黃子華及劉德華演出門票炒賣至逾萬元政府考慮修例將炒賣門票活動刑事化」以2853票獲選為「最大快人心」消費新聞。（資料圖片）

打擊黃牛黨當選十大消費新聞之首

另外，狗年十大消費新聞選舉公布結果，當中「黃牛黨問題備受社會關注，康文署將試驗實名制購票」獲3,751票，成為年度最矚目消費新聞，佔總體投票率逾8成；相關的「黃子華及劉德華演出門票炒賣至逾萬元 政府考慮修例將炒賣門票活動刑事化」，以2 ,853票獲選為「最大快人心」消費新聞。

今年十大消費新聞中，共有四與個人資料的保密及安全有關，分別是得3,607 票、排第二位的「電子支付百花齊放，市民關注安全性及個人私隱風險」、第三位的「國泰港龍航空爆出私隱外洩事故，有多達 940 萬名乘客受影響」，同時亦以 2879 票獲選為「最離譜」消費新聞、第四位的「金管局快速支付系統『轉數快』，市民關注個人資料被盜用的風險」，及排第十位的「香港寬頻遭入侵，涉 38 萬客戶資料包括信用卡」。

消費者委員會主席林定國表示，僅僅一年內所發生的事故和國際間對私隱監管的發展，已足以為香港響起警號，有必要馬上採取行動，檢視法律和加強對公眾的保障。