【豬年2019】維園熟食檔無視食環署禁令　晚上一度重售假北海道蠔

維園年宵市場有熟食檔被揭將內地廣東湛江蠔扮作日本北海道蠔出售，而且蠔肉放在一桶桶灰色的水，衞生方面令人懷疑。食物環境衞生署表示，已向有關檔戶發出嚴重口頭警告，飭令停止擺賣。不過《香港01》記者今晚（4日）發現，有關攤檔復售燒蠔。

熟食檔晚上再次違規賣燒蠔，有市民光顧。（鄧穎韜攝）

熟食攤檔的蠔肉，放在灰色液體的膠桶內。（盧翊銘攝）

負責人承認內地蠔扮「北海道生蚝」賣

有網民昨日（3日）於網上發文，指在其中一檔以簡體字寫有「北海道生蚝（蠔）」的熟食檔，看到職員將在水中浸着的蠔肉放上蠔殼燒，而非原隻開殼再燒，網民形容是「死蠔復活」。

記者今日（4日）到涉事攤檔視察，職員聲稱是用作蚵仔煎，又強調是來自北海道。不過到下午該檔已遮掩了「北海道」三字，負責人劉先生現身說法，指蠔殼和蠔肉同樣由工場運來，強調將兩者分開全因現場「開唔切」；至於來源，他則承認蠔來自廣東西面的湛江，而非日本北海道。

蠔殼放在灰色的水中。（盧翊銘攝）

食環署指不能售未經預先煮熟蠔隻

不過，負責年宵市場的食環署晚上約7時表示，根據署方與年宵市場攤位獲許可人所簽署的特許協議，如未獲署方書面批准，獲許可人不得售賣協議無列出的商品。倘獲許可人違反有關條款，署方會向獲許可人發出口頭或書面警告，如拒糾正有關違反事項，署方可藉書面通知即時終止與其簽訂的協議。

根據該署與有關年宵市場攤位獲許可人所簽署的特許協議，快餐攤位不可售賣未經預先煮熟的蠔隻。換言之，該攤檔在現場即席烹調屬違規。

就維園農曆年宵市場內出售懷疑不潔桶蠔事宜，食環署發言人表示，已向有關檔戶發出嚴重口頭警告，飭令停止擺賣。及後署方進行跟進行動，發現有關買賣活動已經停止。發言人表示，會繼續留意有關情況，並會採取適當跟進行動。

熟食檔晩上再賣燒蠔，食環署人員（右）立即叫停。（鄧穎韜攝）

至晚上7時許 發現攤檔再售燒蠔

不過《香港01》記者晚上約7時20分，再於該檔看到有燒蠔售賣。之後再有食環署人員到場查問及拍照，其後職員才將燒蠔收起。