40歲出頭高瘦男患高膽固醇　最愛食餐蛋麵、薯片　險死急通波仔

本港有290萬人患高膽固醇。一般人或把高膽固醇患者定型為「肥胖的中年男性」，惟事實絕非如此。現年41歲的徐德明，身型高挑瘦削，驟眼看上去像是個年輕、健康的青年，其身體質量指數(BMI)亦為22，處於正常範圍，似乎與「膽固醇」完全沾不上邊。 詎料去年他猛然感到心絞痛及呼吸困難，求醫時才揭發自己原來膽固醇過高，並患冠心病，心臟三條血管悄然間已嚴重阻塞，「一條塞了九成，另外兩條也塞了五成和三成，醫生說猝死的人就是這種情況﹗」 飲食習慣是導致膽固醇高的重要因素之一，徐德明直言最愛吃餐蛋麵、奶油多、薯片等食品，並自稱「食肉獸」。有心臟科醫生明言，「即使瘦的人也會膽固醇高」，強調好的飲食習慣可以減少一至兩成的膽固醇，降低患上心血管疾病的風險。

去年徐德明猛然感到心絞痛及呼吸困難，求醫時才揭發自己原來膽固醇過高，並患上冠心病，心臟三條血管悄然間已嚴重阻塞。（歐嘉樂攝）

突感心絞痛「有抖不到氣、想死的感覺」

徐德明身高175厘米，體重約150磅，身型高挑瘦削。他本從事廣告業，2016年轉職印刷公司任高層，近年飲酒不多的他，去年3月底在一次聚餐中需飲酒應酬，翌日身體立時現不適，「早上醒來，個心乸住痛，痛到我整個人攣起來，任何一個姿勢也感到好辛苦，甚至有唞不到氣、想死的感覺，咁大個仔也未試過有這種感覺！」

直至半小時後，痛感終於消散，不過噩夢就自此展開，從那天起每天他洗澡時，都會再感到胸口痛，每次疼痛都持續逾半小時。徐德明亦自覺體魄大不如前，「返工時行快一點，也容易氣喘、扯蝦，呼吸有點困難，但以前說跑就跑，追巴士也不會有問題的！」

一般而言，總膽固醇標準值應低於5.2，而壞膽固醇就應低於2.6，而徐德明在去年4月時總膽固醇達5.6，壞膽固醇更達3.8，屬於高水平。（歐嘉樂攝）

心臟三條主要血管栓塞 其中一條只餘10%

痛楚延續了一個月後，徐德明才意識到有需要求診，他向心臟科專科醫生梁達智求醫，在完成初步心電圖檢查後，醫生立刻轉介他至私家醫院做詳細檢查，最後發現他患上冠心病，心臟三條主要血管栓塞，當中左前降支動脈(LAD)有90%阻塞，左迴旋支動脈及右冠狀動脈亦分別有五成及三成阻塞，「醫生說猝死的人就是這種情況！」

徐德明心臟三條主要血管全塞，醫生指出他的左前降支動脈(LAD)有一個位置收窄得只剩10%。（洪嘉徽攝）

徐德明直言最愛吃餐蛋麵、薯片等食品，並自稱「食肉獸」。圖中是他喜愛的食物。（歐嘉樂攝） 飲食習慣不健康 最愛吃餐蛋麵、奶油多、薯片 徐德明家族並無相關病史，自小亦無大病痛，駭然發現自己患上如此重病，他大感詫異，但坦言「我飲食習慣係衰嘅！」他直言被列為「一級致癌物」類的加工肉類食品是他的最愛，自稱「食肉獸」，又嗜煎炸食品，並食無定時，「最鍾意食餐蛋麵，到餐廳吃牛腩河都一定會加件奶油多。食完晚餐不久又想吃宵夜，會吃麥當勞、薯片、公仔麵等，無乜節制！」而他的生活習慣亦不大健康，近年每月只能抽空做一、兩次運動，每晚只有三、四小時睡眠，生活壓力亦大。

梁達智醫生提醒，市民應盡量減少吸收飽和脂肪及反式脂肪，如少吃煎炸食物、動物脂肪，並以健康方式烹調食物。（洪嘉徽攝）

梁達智醫生指，膽固醇高是徐德明患上冠心病的主因，而飲食習慣是導致膽固醇高的重要因素之一。一般而言，總膽固醇標準值應低於5.2個單位，而壞膽固醇就應低於2.6個單位，而徐德明在去年4月時總膽固醇達5.6，壞膽固醇更達3.8，屬於高水平。梁達智為他進行「通波仔」手術，放入滲藥性金屬支架於左前降支動脈中，另以他汀類等藥物控制膽固醇，徐德明在去年11月底覆診時的總膽固醇為3.5，而壞膽固醇亦下降至1.5。

梁達智醫生指，膽固醇高會導致心臟血管阻塞，「瘦的人也會膽固醇高，控制好飲食可以減少一至兩成的膽固醇，降低患上心血管疾病的風險。」（洪嘉徽攝）

醫生：瘦的人也會膽固醇高

梁達智指出，衞生署在2017年的人口健康調查發現，本港有290萬名高膽固醇人口，較十年前的180萬人急升，臨床亦發現膽固醇高問題有年輕化趨勢，曾有20多歲青年因飲食安排失當而患上高膽固醇，「瘦的人也會膽固醇高，控制好飲食可以減少一至兩成的膽固醇，降低患上心血管疾病的風險。」

建議少吃煎炸食物、動物脂肪

他表示，市民應盡量減少吸收飽和脂肪及反式脂肪，如少吃煎炸食物、動物脂肪，又強調最重要的是烹調方法，「例如用健康方法煮瘦肉，高膽固醇者也可吃。」他並建議家族有心臟病史者，20歲開始就應該定期檢查身體，如發現膽固醇偏高，就應及早求醫。