【情人節】勿將寵物當禮物送　情侶共養前7點須考慮

不少情侶也會共同飼養寵物。然而，寵物也是生命，當二人決定飼養前有眾多因素需要考慮，以下7個因素在飼養前記得先看看。另一點很重要，情人節將至，記得不要把寵物當成禮物贈送，因為牠們也是生命。

第一點：【感情穩定度】

如果由雙方共同飼養寵物，那麼二人的感情穩定度必定是重要因素。雖說將來的事沒人能預測，但假如雙方只是剛開始戀情或沒有信心能長久地繼續交往，就未必適合飼養一個小生命了，因一般小動物壽命可達10至20年。

第一點：【感情穩定度】（Getty Images）

第二點：【居住環境】

情侶二人未必居住在同一住所，因此必先商量好寵物應該住在哪裡。假如住在其中一方的家中，謹記先確保家人並不反對及不會敏感。即使二人正在同居，也要考慮10至20年內會否搬屋，而未來居所又能否飼養寵物。

第二點：【居住環境】（Getty Images）

第三點：【經濟能力】

經濟能力也是養寵物的重要考量。養寵物的日常開支雖然不高，但香港的獸醫診所收費卻十分高昂！要是寵物不幸患病住院，一周便需收取數千元的醫療費；而到了寵物年老時，醫療費用更會直線上升。雙方有能力及心理準備支付這筆費用嗎？

第三點：【經濟能力】（Getty Images）

第四點：【責任感】

除了經濟能力及住屋等基本配備外，飼養寵物最重要的是責任感。飼養寵物就像為人父母，一旦養了就象徵一輩子的責任。身為寵主，你的責任可多了，包括每天為寵物清理大小便、定期餵食、進行訓練、定期遊玩等等。這些責任可不會隨著「三分鐘熱度」消失，因此飼養雙方也必須具備責任感！

第四點：【責任感】（Getty Images）

第五點：【時間分配】

即使雙方也有著豐富責任感，願意每天花時間照顧寵物，但二人的時間又能否配合？以狗狗為例，每天起碼需要散步半小時，肯定其中一方每天也有時間帶牠散步嗎？就算是其他寵物，你也必須每天花時間和牠相處及嬉戲，絕不能光把寵物放在家中自娛自樂。

第五點：【時間分配】（Getty Images）

第六點：【耐性】

寵物就像是小孩，有時可能會四處搗亂，這時就十分考驗寵主的耐性了。要是二人也是易怒或心急的人，就未必適合飼養寵物了。另外，當寵物步入高齡，便需花大量時間耐心照顧；面對一天失禁數次的寵物，少點耐性也應付不來。

第六點：【耐性】（Getty Images）

第七點：【未來規劃】

這點雖看似悲觀，但其實卻最重要！不論多甜蜜的情侶也有可能分開，很多人也因此而遺棄無辜的毛孩。所以，雙好最好先商議好一旦分手該如何處置寵物，然後才開始飼養。除了分開外，另一重大事件就是生育，二人必先同意有了子女後也不輕易棄養；否則最好不要飼養寵物。