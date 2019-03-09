【開放數據轉換PDF實戰】學Python程式做分析　逐步拆解年度計劃3

《香港01》早前報道，政府以PDF格式公布政府83個部門的開放數據計劃，並就計劃內容進行分析。要分析這批資料，其中一個方法就是編寫程式以撮取資料，今次特別推出一系列文章，逐步講解如何利用程式，一次過將83個PDF轉為分析用數據，亦希望藉此讓讀者了解機讀格式檔如何有助分析。
【第4講】
TL;DR
1）下載 PDF 檔案
2）讀取 PDF 內容（使用 tabula 處理表格）
3）使用 Pandas 處理表格形式的資料
現時的問題（#7）：有了 PDF 連結，下一步是？
進度表。
在取得了 PDF 檔案連結後，便可以使用「Requests」程式庫，把全部 PDF 檔案下載。所需加入程式碼如下（此處需要先新增資料夾，並命為「test_dl」）：
請複製下列程式碼，並貼上到「純文字編輯程式」中（有顏色的程式碼為最新所加，需多加注意）：
from pyquery import PyQuery as pq import requests import lxml import json import pandas as pd import re from hyperlink import URL def download_file(idx, prefix, url): local_filename = "test_dl/{}_{}_{}".format(str(idx).zfill(2), prefix, url.split('/')[-1]) r = requests.get(url, stream=True) with open(local_filename, 'wb') as f: for chunk in r.iter_content(chunk_size=1024): if chunk: f.write(chunk) return local_filename def loadPage(url2, deptName): doc = pq(url2, headers={'user-agent': 'pyquery'}, encoding='utf-8') listOfLinks = doc('a[href*=".pdf"]') name = deptName url = url2 pdfUrl = "" pdfMapping = { '漁農自然護理署': 'https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/eservices/eservice_it/files/Annual_Open_Data_Plan_AFCD_2018_tc.pdf', '香港天文台': 'https://www.hko.gov.hk/abouthko/annual_open_data_plan/doc/AnnualOpenDataPlanFor2018_TraditionalChinese.pdf', '民政事務局': 'https://www.hab.gov.hk/file_manager/tc/documents/about_hab/annual_open_data_plan_2018.pdf', '發展局': 'https://www.devb.gov.hk/filemanager/TC/content_1120/Annual_open_data_plan_2018_of_DEVB.pdf', '在職家庭津貼辦事處': 'https://www.wfsfaa.gov.hk/wfao/pdf/Annual_Open_Data_Plan_for_2018_TC.pdf' } if deptName in pdfMapping.keys(): pdfUrl = pdfMapping[deptName] print("{} {} {}".format(name, url, pdfUrl)) return name, url, pdfUrl filePath = "" for item in listOfLinks.items(): filePath = item.attr('href') prog = re.compile('annual|open|aodp|plan', re.IGNORECASE) isFound = prog.search(filePath) if filePath.find('_sc.pdf') != -1: break if isFound != None: pdfLink = filePath.replace('\\','/') # print("{}".format(pdfLink)) baseurl = '/'.join(url2.split('/')[:len(url2.split('/')) - 1]) + '/' if pdfLink[0] == '/': baseurl = '/'.join(url2.split('/')[:3]) if pdfLink[:5] == 'http': baseurl = '' if pdfLink[:2] == './': pdfLink = pdfLink[2:] url3 = URL.from_text(baseurl) pdfUrl = url3.click(pdfLink).to_text() print("{} {} {}".format(name, baseurl, pdfUrl)) return name, url, pdfUrl url = 'https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/psi-file-depot/prod/annual-open-data-plans-bd-list.json?_=111' response = requests.get(url) htmlText = response.text aObject = json.loads(htmlText) nameSeries = [] urlSeries = [] pdfSeries = [] i = 1 for idx, item in enumerate(aObject['data']): if item['provider_url_tc'] == '': for bIdx, branchItem in enumerate(item['branch_array']): print("\n{}{}\t{}".format( str(i).rjust(2, ' '), branchItem['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), "" # branchItem['provider_url_tc'] ) ) name, url, pdfUrl = loadPage(branchItem['provider_url_tc'], branchItem['provider_name_tc']) nameSeries.append(name) urlSeries.append(url) pdfSeries.append(pdfUrl) name = download_file(i, name, pdfUrl) print("{} downloaded.".format(name)) i = i + 1 else: print("\n{}{}\t{}".format( str(i).rjust(2, ' '), item['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), "" # item['provider_url_tc'] ) ) name, url, pdfUrl = loadPage(item['provider_url_tc'], item['provider_name_tc']) nameSeries.append(name) urlSeries.append(url) pdfSeries.append(pdfUrl) name = download_file(i, name, pdfUrl) print("{} downloaded.".format(name)) i = i + 1
並且儲存成新一個 .py 檔案（詳情可參考這篇）。
有關執行上面的 Python 程式，則可參考這篇 。
經 Python 程式下載回來的「開放數據政策」年度計劃 PDF 檔案列表（只列出部分）：
剛由 Python 程式下載回來的 PDF 檔案列表。
個別部門的 PDF 檔案容量相較其他略大，估計與 PDF 檔案內載有大量資訊所致。
以 PDF 的檔案大小由大至小排序顯示檔案列表。
接下來就是處理 PDF 檔案內容。亦即是處理數據中，佔時間最多，步驟最複雜䌓碎的資料清理（Data Cleansing）。
先前已經把多個 PDF 檔案下載到電腦中，只需從硬碟讀取便可，毋需每次都從政府部門網頁中下載。不過，如果政府網頁更新了其 PDF 檔案，就需要重新下載一遍，才能得到最新、最準確的資料。
在開始撰寫程式去讀取 PDF 檔案前，有幾項事情值得作思想準備。第一是，究竟寫程式會不會比人手重新用鍵盤輸入資料來得快速呢？第二是，需要檢視一下「開放數據政策」年度計劃的表格內容大致有哪些項目以及欄位。第三是，為何要合併多個部門的計劃文件去查看，不逐個檔案查閱呢？
第一，此處是示範使用程式進行半自動化處理資料，所以盡量不會考慮人手輸入。這次有 83 個 PDF 檔案，政府稱在 2019 年內會開放愈 650 個數據集。假設每一個數據集的紀錄，包括數據集名稱、目標發放日期、更新頻率連同備註的字數平均為 40 字。人手以每分鐘輸入 40 個䌓體中文字，所需時間為：650項 x 40字 / 40字每分鐘 = 約 650 分鐘，即近 11 小時。（按：實際統計每項目的平均字數約為 87 字，故以上述方法計算，輸入過程將需時愈 23 小時。）
第二，如果開發程式的時間比人手輸入來得少，就非常值得投入資源和時間開發程式去處理問題。假設政府的文件格式於下一個年度保持不變，程式便即可重用再重用，將節省更多人手輸入的時間，可以騰空資源做其他有趣有意義的事情。不過，事情總不如人願， 83 個政府部門有 83 個 PDF 檔案，很可能是由 83 個不同的政府人員負責編製，因此有 83 款的格式。
第三，製作一個全局省覽的方案是有必要。例如，可以知道相互比較哪個部門的數據集會比較多，也可以通過對全部項目分析後，譬如可得知在 1 月份完結之時，有甚麼數據集可以值得留意並已經發放等。
現時的問題（#8）：打開手上的 PDF 檔案，怎樣整理不同部門的項目？
打開看每個 PDF 檔案先作檢視是需要的，否則不知道需要抽取哪些部分的資料出來。就 PDF 檔案表格內的欄目而言，有些 PDF 檔案的表格內會有數字編號欄目，欄目總數為 5 個。
行政長官辦公室「開放數據」年度計劃文件截圖。
有些 PDF 檔案則沒有編號的欄目，欄目總數僅為 4 個，不能與 5 個欄目的表格簡單地合併。更新頻率欄目名稱卻有「(例如:實時、每天、每星期、每月等)」字眼，嚴重障礙機讀程式把資料歸類。
懲教署「開放數據」年度計劃文件截圖。
而創新科技署的計劃文件，則插入惡名昭彰的「合併儲存格」（即該表格中灰色的部分），是令機讀程式不能正確處理的元兇。
創新科技署「開放數據」年度計劃文件截圖。
在計劃文件中，政府誓言旦旦會把越來越多的資料，以方便機讀格式發放，計劃文件本身卻仍舊沿用僅供人讀的格式去設計 PDF 檔案。
而知識產權署的年度計劃區區 11 頁，其 PDF 檔案竟達 5 MB，原來裡面放著圖片，而非文字形式作儲存，估計是非常擔心知識產權問題。（詳見「開放數據】政府計劃文件竟是83份PDF 要人手逐份下載逐份睇」）
而政府統計處則是處理得宜的一個部門。它的表格是有 5 個欄目，比其他部門多一個「數據資源名稱」的欄目，與「資料一線通」網站架構相配對。
政府統計處之開放數據年度計劃截圖。
在「資料一線通」網站，其網頁架構正是由數據提供部門、數據集、數據資源這三個層級組成。政府統計處的數據集及數據資源眾多，所以在表格中一併展示將有助讀者快速對應「資料一線通」網站，檢索感興趣的開放數據。
現時的問題（#9）：可以開始撰寫程式了嗎？
進度表。
還未可。
剛才的步驟，是資料清理（Data Cleansing）的前奏，就是資料探索（Data Exploration）。對資料先有一個大約概念，才能訂製資料結構的安排。
在撰寫另一枝 Python 程式去讀取 PDF 檔案前，有一個程式庫需要安裝： tabula。一個可以讀取載有文字表格的 PDF 檔案，並輸出成 Pandas 資料方框（Data Frame）的程式庫。
安裝 tabula 這個程式庫。 在「命令列」（可參考這篇）中輸入「pip install tabula-py」，要注意必須是連帶-py 的「tabula-py」。
現在請複製下列程式碼，並貼上到「純文字編輯程式」中 （可參考這篇），並儲存成名稱為「read_pdf.py」（詳情可參考這篇）。
（注意，之前經 Python 程式下載回來的 PDF 檔案，是放置於「test_dl」的子資料夾中，以免 Python 不能找到相關的 PDF 檔案。）
import os
from tabula import read_pdf
import pandas as pd
baseurl = 'test_dl/'
df1 = {}
filename = '01_漁農自然護理署_Annual_Open_Data_Plan_AFCD_2018_tc.pdf'
df1 = read_pdf("{}{}".format(baseurl, filename), pages=str(1), lattice=True)
print(df1)
運行結果如下：
使用 tabula 讀取一個 PDF 檔案的內容運行結果。
此處示範小試牛刀：讀取「漁農自然護理署」的計劃文件的第一頁。眼利的讀者會看到「數據種類/數據集名稱 」、「 Unnamed: 1」、「目標發放日期\r(月/年)」、「更新頻率\r(例如:實時、每天、每星期、每月等)」以及「備註」，共 5 個欄目，比從 PDF 瀏覽器中多了一個欄目。原因是程式把所有表格都放到同一個數據框，當中稍有不同，tabula 程式庫便會開設新欄目。但只要調校程式庫的參數，便可以將其分拆成多個表格，得出的結果欄目數量將會變一致。
修改如下，現在請複製下列程式碼，並貼上到「純文字編輯程式」中 （可參考這篇），儲存並且執行：
from tabula import read_pdf
import pandas as pd
baseurl = 'test_dl/'
df1 = {}
filename = '01_漁農自然護理署_Annual_Open_Data_Plan_AFCD_2018_tc.pdf'
df1 = read_pdf("{}{}".format(baseurl, filename), pages=str(1), lattice=True, multiple_tables=True)
print(df1)
由於每個 PDF 檔的表格格式不一致，需要額外處理。當中更發現一些 PDF 檔案，程式讀取出來的文字是重複的，更有一些是表格內包含另一個表格，需要分開作特殊處理。
下列部門的計劃文件需要額外處理
|
編號
|
政府部門
|
所需額外處理
|
15
|
商務及經濟發展局
|
需把 PDF 轉存
|
18
|
香港懲教署
|
需把 PDF 轉存
|
20
|
衞生署
|
需把 PDF 轉存
|
24
|
教育局
|
需把 PDF 轉存
|
32
|
食物及衞生局
|
需把 PDF 轉存
|
34
|
政府飛行服務隊
|
需把 PDF 轉存
|
35
|
政府化驗所
|
需把 PDF 轉存
|
38
|
路政署
|
需把 PDF 轉存
|
46
|
入境事務處
|
需把 PDF 轉存
|
48
|
政府新聞處
|
需把 PDF 轉存
|
51
|
效率促進辦公室
|
需把 PDF 轉存
|
81
|
水務署
|
需把 PDF 轉存
|
82
|
學生資助處
|
需把 PDF 轉存
|
54
|
知識產權署
|
需要人手輸入
把 PDF 轉存的方法是利用 smallpdf.com 等線上服務轉換成 Microsoft Word 格式，然後再儲存回成 PDF 檔案。所得到的 PDF 檔案覆蓋本來由政府網頁下載回來的 PDF 檔案。
經過一番的嘗試，需將整份程式碼修改成如下，現在請複製下列程式碼，並貼上到「純文字編輯程式」中 （可參考這篇），儲存並且執行：
import os from tabula import read_pdf import pandas as pd import csv baseurl = 'test_dl/' filelist = sorted(os.listdir(baseurl)) def mapReplace(inObj): item = inObj[1] idx = inObj[0] if type(item) != str: return "{}_{}".format(str(idx).zfill(2), item) if item.find("數據集名") != -1: return "數據集名稱" if item.find("目標發放") != -1 or \ item.find("發放日") != -1 or \ item.find("目標開放") != -1 or \ item.find("月/年") != -1 or \ item.find("開放日期") != -1: return "發放日期" if item.find("更新頻率") != -1 or \ item.find("更新次") != -1: return "更新頻率" if item.find("備註") != -1: return "備註" return "{}_{}".format(str(idx).zfill(2), item) def detectPhraseInList(arr, phrase): for item in arr: if type(item) != str: continue if item.find(phrase) != -1: return True return False idx = 1 total = len(filelist) df = list() gDfList = list() top,left,bottom,right = [0,5,2480,3500] # A4 @ 300ppi 2480 x 3508 for idx in range(1, total): filename = filelist[idx] df = read_pdf("{}{}".format(baseurl, filename), pages='all', lattice=True, multiple_tables=True, area=[top,left,bottom,right]) print("{}\t{}".format(len(df), filelist[idx])) header = list() for i in range(0, len(df)): """ 欄目: 1) 數據集名 2) 目標發放日期：目標發放，發放日，開放日期，目標開放，(月/年 3) 更新頻率：更新次 4) 備註 """ print("table id: {}".format(i)) # 表格沒有內容的處理 if len(df[i]) < 1: print("[Error2]file id: {} @ table {}".format(idx, i)) continue # 太多欄目的處理 if len(df[i][0:1].values.tolist()[0]) > 6 or len(df[i][0:1].values.tolist()[0]) < 4: print("[Error]file id: {} @ table {}; col {}".format(idx, i, len(df[i][0:1].values.tolist()[0]))) break # 只有半截的表格沿用先前的欄目名稱的處理 for row in range(len(df[i])): arow = df[i].loc[row:row].values.tolist() if detectPhraseInList(arow[0], '備註'): header = arow if len(header) > 0: newHeader = list(map(mapReplace, enumerate(header[0]))) df[i].columns = list(newHeader) df[i]['dept'] = filename gDfList.append(df[i]) # 把所有數據存成單一個數據框 dfAll = pd.concat(gDfList) dfAll.to_csv('opendata_policy2018_problems.csv', sep=',', index=False, quoting=csv.QUOTE_ALL, encoding='utf8')
運行過程中的畫面截圖：
一併讀取83個 PDF 文件。
運行完畢後，將得到一個名為「opendata_policy2018_problems.csv」的 CSV 檔案。內裡是由 83 個政府部門的「開放數據政策」年度計劃 PDF 檔案轉換而來的純文字資料。
內容如下：
CSV 可用 Excel、Calc、Numbers、Spreadsheets 等試算表軟件或純文字編輯器開啟。
比較有用的欄目主要為「dept」、「備註」、「數據集名稱」、「更新頻率」、「發放日期」。當中「01_「資料一線通」內的數據資源名稱」本來同樣值得關注的欄目，可惜翻閱整份 CSV 檔案，原來只有政府統計處的計劃文件才有此項欄目，故放棄之。
小結：
行文至此讀者應該體會到整理雜亂不整齊格式數據的複雜程度。總的來說尚算有些許成果：把政府開放的 PDF 檔案，轉換成單一個機器可讀的 CSV 檔案。接下來就是要覆檢這個 CSV 檔案究竟與本身 PDF 檔案所載的內容是否一致。
下周再續...
注意事項：
此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。一切資料均以政府網頁公布為準，《香港01》將不為有關資料引起之任何損失或誤會負責。