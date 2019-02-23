【開放數據轉換PDF實戰】學Python程式做分析　逐步拆解年度計劃1

《香港01》早前報道，政府以PDF格式公布政府83個部門的開放數據計劃，並就計劃內容進行分析。要分析這批資料，其中一個方法就是編寫程式以撮取資料，今次特別推出一系列文章，逐步講解如何利用程式，一次過將83個PDF轉為分析用數據，亦希望藉此讓讀者了解機讀格式檔如何有助分析。

【第1講】

TL;DR

1）2019年1月3日，政府開記者會公佈 2019 年將有約 650 個新數據集開放予公眾使用。 2）「開放數據政策」年度計劃分別以 83 個 PDF 檔案展示。 3）下載、分析、整合這些 PDF 檔案你也可以做到。

是次政府公布，對於關注政府開放數據的人士可謂一項喜訊，在政府資訊科技總監辦公室（資科辦）協調和組織下，政府終於制定各部門開放數據政策的時間表，對監察政府運作有興趣或從事應用程式開發的市民可以有跡可尋，不用再無了期等待。

這個系列文章將會由下載、整理到分析，逐步撰寫電腦程式示範操作，最終得出可一份睇清83個政府部門所列出2019年內政府將會發放數據集的表格，可用作統合分析及持續監察「開放數據」進度之用。同時以具體例子演示「開放數據」理應所需達到的數據品質，並解說在整理現行資料格式所遇到的困難。

最終整理後的結果如下，供讀者參閱或使用，及歡迎提供意見（omarkan@hk01.com）。一切資料均以政府網頁公布為準，《香港01》將不為有關資料引起之任何損失或誤會負責。

連結如下：

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HIL7l_ICuZTUcbgbNVjy9U8neDvhsKF-Wt0b3LiEVkk/edit?usp=sharing

經程式轉換PDF而成的資料表格，讀者可試下載 CSV 檔案作學習、練習用途。

《香港01》翻閱了部分「開放數據政策」年度計劃文件，有以下的疑問：

問題（#1）：650個新數據集是甚麼？

進度表。

政府的新聞稿中沒有直接的答案，但提供了線索：要瀏覽「資料一線通」網站。

政府「資料一線通」列出各部門公布數據時間表。（網站截圖）

問題（#2）：可以從哪裡看到這些計劃？

「開放數據政策」年度計劃檔案的超連結可到 「資料一線通」網站 https://data.gov.hk/tc/annual-open-data-plans 查閱，當中分別是 83 個不同政府部門的網站連結。一般市民需要每次開啟一個網站，再下載相應的 PDF 檔案。

問題（#3）：會不會有更快捷的方法？

如果不想麻煩地逐個連結開啟，確是有更快捷的方法，交由電腦代勞。首先要知道 83 個政府網頁連結，撰寫程式，讀取網頁內容，抽取出「開放數據政策」年度計劃文件 PDF 檔案的連結，經程式整理後，最終可以集中到單一個檔案作查閱或分析。

問題（#4）：即是有哪 83 個政府網頁連結？

進度表。

眼利讀者的或會立即法發現這條連結「 https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/psi-file-depot/prod/annual-open-data-plans-bd-list.json 」。（想知道如何找出這條連結可以到這篇及這篇。）這是一個符合開放數據國際標準的 JSON 檔案（詳情請參閱這篇），屬於便利數據分析的類別。打開這個 JSON 檔案的連結，會發現上面寫著各政府部門「開放數據政策」網頁的連結。

如何可以一眼看到這 JSON 檔案的連結，詳情請參閱這篇。

小結：

讀者已掌握到使用「開發人員工具」找尋有用的資料連結。接下來就是探討如何利用這個數據資料作進一步處理。

【第2講】

TL;DR

1）下載一個網上的 JSON 檔案 2）讀取 JSON 檔案的內容 3）儲存結果到電腦

問題（#5）：有了 JSON 連結，怎樣開始？

進度表。

接下來會使用 Python 程式作為示範。若你的電腦未可運行 Python 程式碼（請參閱這篇）先作設定。接下來安裝 Requests 、PyQuery 、Pandas、lxml、hyperlink 這5個程式庫，在稍後的步驟中使用。

在「命令列」中輸入「pip install requests pyquery pandas lxml hyperlink」

然後使用「純文字編輯程式」撰寫（使用方法參閱這篇），請複製下列程式碼，並貼上到「純文字編輯程式」中。

from pyquery import PyQuery as pq import requests import lxml import json import pandas as pd import re from hyperlink import URL url = "https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/psi-file-depot/prod/annual-open-data-plans-bd-list.json" response = requests.get(url) htmlText = response.text aJson = json.loads(htmlText) for idx, item in enumerate(aObject['data']): print("{}{}\t{}".format( str(idx).rjust(2, ' '), item['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), item['provider_url_tc'] ) )

儲存成 01_download_json.py （可參考這篇）

在「命令列」運行

python 01_download_json.py（可參考這篇）

Python 程式會調用 requests 程式庫，下載一個由「資料一線通」網站維護的 JSON 檔案，然然使用JSON標準程式庫讀取，以及從中抽取出內容，包括各部門的中文名稱（'provider_name_tc'）及其「開放數據政策」網頁的連結（'provider_url_tc'），並顯示出到「命令列」的版面上。

運行結果如下：

運行畫面。

程式把 JSON 檔案內的部門連結，以列表的形式顯示出來。讀者也許會發現「 在職家庭及學生資助事務處」與「財經事務及庫務局」沒有相應的網址。

如果再次 https://data.gov.hk/tc/annual-open-data-plans 查閱，發現原來「財經事務及庫務局」分為「財經事務科」、「庫務科」並載有連結。同樣地，「在職家庭及學生資助事務處」亦分拆為「學生資助處」、「在職家庭津貼辦事處」才有連結。

再打開 JSON 檔案進一步研究，搜尋「Financial Services and the Treasury Bureau」發現「provider_url_tc」鍵值是空白，另外多了一個鍵值：「branch_array」，內層裡的項目「provider_url_tc」這個鍵值才有網址。

這時，必需要修改 Python 程式去處理這些特殊情況。

請複製下列程式碼，並貼上到「純文字編輯程式」中，完全取代舊有的程式碼。有顏色的程式碼是經修改的地方，需特別注意。

儲存檔案的修改部分後，請再次在「命令列」中，運行 python 01_download_json.py（可參考這篇）



運行結果就是會得到 83 個網址，83 條政府「開放數據政策」年度計劃網頁的網址。

from pyquery import PyQuery as pq import requests import lxml import json import pandas as pd import re from hyperlink import URL url = 'https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/psi-file-depot/prod/annual-open-data-plans-bd-list.json?_=111' response = requests.get(url) htmlText = response.text aObject = json.loads(htmlText) i = 1 for idx, item in enumerate(aObject['data']): if item['provider_url_tc'] == '': for bIdx, branchItem in enumerate(item['branch_array']): print("{}{}\t{}".format( str(i).rjust(2, ' '), branchItem['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), branchItem['provider_url_tc'] ) ) i = i + 1 else: print("{}{}\t{}".format( str(i).rjust(2, ' '), item['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), item['provider_url_tc'] ) ) i = i + 1

小結：

讀者已掌握到使用 Python 程式下載網上資源，例如 JSON 檔案等。接下來會使用更多的 Python 程式的功能去做更深入的工作，回答最初的疑問。

下一步是...？

1）指使程式打開一個網頁 2）抽取 PDF 所在連結 3）紀錄相應的資料，包括政府部門，網頁連結，PDF 連結 4）下載並儲存 PDF 檔案 5）撰寫另一支程式，讀取內容 6）整理內容 7）分析內容 8）解答原初問題

下周再續...

注意事項：

此系列以 Windows 7 中文版 及 Python 3.7.2 於 2019年1月28日至31日期間測試，並力求有關資料於上述期間內準確，惟市面上不同電腦作業系統或會有不相同的執行結果，希望讀者理解。如有任何使用上的困難，請詳細參閱互聯網上其他相關資源，或向其他擁有此項相關專門知識的人士或機構進一步查詢。一切資料均以政府網頁公布為準，《香港01》將不為有關資料引起之任何損失或誤會負責。