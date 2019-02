【開放數據轉換PDF實戰】學Python程式做分析　逐步拆解年度計劃1

from pyquery import PyQuery as pq import requests import lxml import json import pandas as pd import re from hyperlink import URL url = 'https://s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/psi-file-depot/prod/annual-open-data-plans-bd-list.json?_=111' response = requests.get(url) htmlText = response.text aObject = json.loads(htmlText)

i = 1 for idx, item in enumerate(aObject['data']): if item['provider_url_tc'] == '': for bIdx, branchItem in enumerate(item['branch_array']): print("{}{}\t{}".format( str(i).rjust(2, ' '), branchItem['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), branchItem['provider_url_tc'] ) ) i = i + 1 else: print("{}{}\t{}".format( str(i).rjust(2, ' '), item['provider_name_tc'].rjust(25, ' '), item['provider_url_tc'] ) ) i = i + 1