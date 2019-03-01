【財政預算案】政府「修辭魔咒」　助長社會分化

每逢財政預算案，媒體和市民多關心數字，例如撥款多少在教育、醫療、創科等政策範疇，或者免稅額、稅階、退稅和政府寬免有否增減。其實，財政預算案演辭，以至相關報道及評論，一樣值得細讀，因為遣詞用字正正反映社會對財富分配和公共財政的想法。「01觀點」早前考掘「量入為出」、「大市場小政府」的詞語來源，又批判其理念，禍害香港數十載。 除此之外，不論政府，媒體，還是市民，均須慎用「派糖」、「雙糧」、「三糧」、「一次性／短期回饋／紓緩／紓困措施」、「雨露均霑」等詞，因為加深港人對福利的偏見，中下階層互相仇視，阻礙社會團結。

基於對來年的經濟展望，並考慮到政府的財政狀況，陳茂波表示會推出一系列利民紓困措施。（余俊亮攝）

上述用詞何時出現？不少人以為在曾俊華在任財政司司長期間，透過分發公帑應對金融海嘯和庫房豐收。但是，翻查慧科搜索，部分用詞早在回歸初期已經出現。

以「派糖」為例 ，慧科最早的搜尋結果是 1999 年的一篇施政報告前瞻報道，當時是董建華掌政：

此外，消息人士表示，大家不應期待施政報告，有任何有如退稅等「派糖」式的措施。 《香港經濟日報》，1999 年 10 月 5 日，A03 頁

「派糖」在唐英年當財政司司長時期漸見頻密，他也是較早將寬免稅務和收費稱為「一次性回饋措施」的司長，主要是回應顯著改善的政府財政。曾俊華接任後，為應對金融海嘯推出一次性舒緩措施，到經濟復甦後，就換成減輕市民生活壓力推出的短期舒緩措施。曾俊華辭職後，陳茂波承繼紓困理念。

2007 年，唐英年撥款向綜援戶多發一個月補助，媒體就衍生了「雙糧」一詞。在曾俊華時期，「派糖」、「雙糧」、「派錢」已是常用詞。到了 2015 年，他向綜援戶及多項長者津貼多發兩個月補助，「三糧」由此而生。

政府決定寬減19/20年度差餉，以每季1500元為上限。(盧翊銘攝)

誠然，除了紓困措施外，高官少用直呼「雙糧」等詞比喻那些多發的福利金，事實上，曾俊華曾直言對「派糖」一詞反感，因為有相當大的「侮辱成分」：

我不認同政府在財政有盈餘時就應該好像坊間說的「派糖」，但我認為在有需要的時候，政府要推出一些短暫性，一些有針對性的措施為民紓困，來協助有真正需要的市民度過難關，但這並不等同可以毫無節制地亂花公帑。我對「派糖」這個用語亦反感，我會堅持在「應使則使」的原則之下，善用公帑的一分一毫。 曾俊華於 2011 年 1 月 22 日一活動開幕辭摘要

傳媒、政黨和市民為了方便傳訊，用比喻無可厚非，但要警惕其含意，因為加劇民間互相攻擊。例如，不少沒有領取福利金的打工仔，不滿綜緩人士多發「雙糧」，自己辛勞工作卻連也沒有，進而抱怨為何懶人成為社會的勝利者。

媒體、政黨應該着力點出制度的缺失，讓市民理解所謂的「短期」、「一次性」措施是政府「諗縮數」逃避長遠承擔的技倆。可惜，兩者解說力度不足，甚或傳播這種思維，例如民建聯在街道橫額和社交網站提醒居民「出雙糧」。

民主黨也「不遑多讓」，竟在今年預算案的回應文本，用上「要求雨露均霑」爭取政府派錢。首先，派現金無助精準再分配資源；其次，不論取恩寵之義，還是取分封列候便利中央集權之義，「雨露均霑」均有在下者聽候在上者發落的味道，政黨如同自貶身價，有失身份，務必反省。

縱使高官避忌用這些詞語，但他們推動的政策，正正分化市民。只要政府承擔更多經常開支，並適時檢討福利制度，提升基本福利金額，完善社會安全網，就不用以單次「雙糧」、「三糧」增加領取者的收入，市民也無須時刻期待政府「派糖」紓困。