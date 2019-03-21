壽司是不少人喜愛的食物，推廣日本食物機構JFOODO今年第二度進行有關「壽司」的問卷調查，列出最受港人捧場首十位壽司名單（第8及10位各有兩款）。 港人最愛的三文魚壽司仍位踞前列，至於吞拿魚及鮮蝦壽司地位則不保，被油甘魚及帆立貝搶去席位。

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調查機構：港人更勇於嘗試其他口味

調查由日本The Japan Food Product Overseas Promotion Center（JFOODO )進行，本月上旬在尖沙咀三間壽司店向食客派發問卷，成功收回360份，總結出港人最愛的十款壽司。

JFOODO指，在2018年的調查中，最受港人歡迎的三大壽司口味依次是三文魚、吞拿魚及鮮蝦，但在今年的調查中，只有三文魚仍佔一席位，與油甘魚及帆立貝高踞三大之列。JFOODO認為80%港人對魚生壽司依然十分熱愛，而且較去年更勇於嘗試其他口味。

調查結果亦顯示，55%受訪者曾於新春期間品嚐過鯛魚、油甘魚或帆立貝，認為是「新鮮優質」、「價格相宜」及「味道一流」，故成為受訪者喜愛這些水產的三大原因。此外，亦有多達72%受訪者表示日後會再度品嚐這些水產，顯示其他類型的魚生壽司在本港市場的需求可望進一步上升。

三文魚壽司多年來仍為港人最愛。（資料圖片）

首三位水產屬日本開運魚

JFOODO總監大泉裕樹表示，JFOODO希望了解港人是否知道這三款水產在日本是開運魚，鯛魚象徵長壽、油甘魚寓意步步高升、帆立貝代表一帆風順。此外，從今次調查所得的正面結果看來，鍾情日本壽司的港人日後定必繼續勇於嘗試新口味，在選擇壽司時亦會考慮這三種滋味無窮的水產，更何況它們有助增強豬年運勢。

不少港人愛到日本旅遊，又熱愛進食壽司。（資料圖片）