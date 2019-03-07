【職場熱話】日本憤青拍片搗亂　7-11、藏壽司中招　爆發原因係…

近日，日本各大連鎖餐飲業者陸續發生旗下工讀生，在工作期間拍下不適當的影片放到網路上廣為流傳，造成母公司不得不出面道歉的局面，而被稱為「打工族的恐攻」。

最近，日本傳出連鎖飲食業者旗下的工讀生，在工作時間利用店內的食材、用具拍攝「非正常使用方式」的影片，再放到網路上後廣為流傳，造成母公司不得不出面道歉。（GettyImages）

牛丼、旋轉壽司和超商都中獎

最近，日本傳出連鎖飲食業者旗下的工讀生，在工作時間利用店內的食材、用具拍攝「非正常使用方式」的影片，再放到網路上後廣為流傳，造成母公司不得不出面道歉。

以今年為例，從 1月21日爆出牛丼連鎖店すき家事件後，接著在本月4號發生旋轉壽司連鎖店藏壽司（くら寿司）事件和2月7號的連鎖便利店7-11事件。

打工族的恐怖攻擊

這類型影片之多，也讓這種行為有了新的稱呼──「打工族的恐攻」(バイトテロ)。這個單字結合了日文的「打工」(バイト，源於德文的arbeit)和「恐怖攻擊」(テロ，源於英文的terrorism)，意味著這些影片會影響整間連鎖企業的品牌形象，對於企業主來說形同一種「恐怖攻擊」。

這就是 7–11「打工族恐攻」話題短片：濱高島台店的一名男性店員，在關東煮前直接用筷子從鍋裡夾起一塊蒟蒻絲後放進口中又吐了出來。是網民翻拍再上傳的版本。（Twitter）

7–11：偷吃關東煮又吐出來

以近期 7-11的事件為例，橫濱高島台店的一名男性店員，在關東煮前直接用筷子從鍋裡夾起一塊蒟蒻絲後放進口中又吐了出來，接著笑著跳起舞來又將收銀機後方的香菸一盒接著一盒取出。

目前，7–11已向消費者們道歉，並宣布已經將影片中的人物和拍下影片的工讀生解僱。

7-11搞事短片截圖（按圖了解）：

影片中可見一名穿7-11制穿的男店員用筷子夾起關東煮鍋裡的一件芋絲，大口把之放入口裡再吐出來。（Twitter圖片）

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「這麼做一定會被開除」

至於牛丼連鎖店すき家的事件則是，幾名工讀生在Instagram的限時動態上，上傳了一支短片。這支短片的拍攝者在貼文上、以及旁白時說道：「這麼做一定會被開除」

只見畫面中兩名身穿すき家制服的工讀生，一個人拿起冰塊朝著地板丟，另一人則拿著湯瓢將湯瓢擺在下體前。

隨著網路上話題越滾越大，すき家也宣布，他們已將網路上流傳「做出不適當行為」的工讀生開除。

兩名身穿すき家制服的工讀生，一個人拿起冰塊朝著地板丟，另一人則拿著湯瓢將湯瓢擺在下體前。（GettyImages）

從垃圾桶撿魚 直接放回砧板

至於藏壽司的事件則是發生在本月 4號，在大阪守口店工讀生拍攝的影片中，先是一陣手機鈴響，接著在砧板前切生魚片的工讀生突然將手上的魚塊丟進垃圾桶，再從垃圾桶中將魚塊拿起直接放回砧板上。

藏壽司搞事短片截圖（按圖了解）：

這支影片串連了近期的話題短片。（Twitter）

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影片已刪 沒有端給客人

6號，藏壽司表示，他們在 4號接獲通報時，就已經掌握事發門市是哪一間，拍攝影片和畫面中的工讀生在影片上傳的 3小時後便將影片刪除，影片中的魚塊在影片拍攝完畢之後隨即報廢，並沒有製成握壽司或生魚片端給客人，而這幾名工讀生事前沒有料想到事情會爆發。

在事發之後，藏壽司在官網上發布這支宣導影片，承諾藏壽司為了要取回消費者的信任，所以增加了不少防範措施，包括不讓員工將手機帶進廚房。

開除還不夠 訴訟跟著來

藏壽司接著在 8號發文公告，他們已經開除拍攝這支影片的兩名工讀生。此外，藏壽司準備向這兩名工讀生提告，目前已經朝著刑事業務妨害罪和民事的損害賠償訴訟進行準備。

フロンティア法律事務所的黒嵜隆律師指出，業務妨害罪可判 3年以下或日幣 50萬元(折台幣約 14萬元)以下的罰金。但如果因此造成顧客食物中毒，可以傷害罪起訴，最高可判 15年以下有期徒刑或日幣 50萬元以下的罰金。

全球員工都要再訓練

不僅如此，藏壽司也提到，他們在日本、美國、台灣共 463間店舖，總計約 3萬3,000名員工都要再進行員工訓練，嚴格執行衛生管理，並在所有廚房加裝監視攝影機，進入廚房前還要經過金屬探測器檢驗，嚴防旗下員工將手機帶進廚房。

這支影片串連了近期的話題短片，按照影片的順序依序是：牛丼連鎖店すき家、旋轉壽司連鎖店藏壽司、卡拉OK連鎖店Big Echo、旋轉壽司連鎖店はま壽司、比薩連鎖店達美樂和連鎖超商 7–11。其中，はま壽司事件是有顧客用筷子為旋轉台上的壽司「添加芥末」，並非工作人員所為。

食肆大戶屋近日亦有類似事件（按圖了解）：

身穿制服的員工大口吃掉整個布丁，又再把它全部吐出來。（網上圖片）

串接影片 加強曝光

這些在Twitter上瘋傳的「打工族恐攻」影片當中，有不少是雜錦的形式，其中有些事件其實發生在更早之前，不過依然被網友挖出來大肆宣揚。

Big Echo：舊帳被翻出來

卡拉OK連鎖店Big Echo(ビッグエコー)就是這樣的例子──在藏壽司事件的隔天，突然有網友將去年 12月Big Echo的影片翻了出來，影片中可以看到一名工讀生在廚房裡將準備回鍋油炸的雞塊，先在地板上抹了幾下之後，再丟到油鍋油炸。

Big Echo母公司第一興商在第一時間出面道歉並澄清，他們早在 2個月前事發之初就發現這則影片，並已向警察報案。Big Echo表示，他們不清楚為什麼網友們要將這則影片翻出來，網路上的世界令人難以掌握。

日本最近這一連串「打工族恐攻」事件當中，最大的特色就是網友們除了會幫忙「轉發」之外，還會串連相關事件的影片，整理成「打工族恐攻」事件懶人包。（GettyImages／視覺中國）

瘋傳的影片只是冰山一角

網路炎上話題對策顧問公司「MiTERU」的おおつねまさふみ表示，最近接連爆發的「打工族恐攻」事件想必只是冰山一角，一定還有更多沒有在網路上瘋傳的「打工族恐攻」短片。而且每發生一起新事件，網友們就會再翻出類似事件進行比較。

網路推波助瀾 已成社會問題

IT記者三上洋也同意這樣的看法，他認為這些「打工族恐攻」影片的當事人，最初只是想和朋友們分享這些短片，讓大家看過笑過就好。

但實際情況並非如此，這些影片一旦被傳開，就能在網路上發酵長達 1星期之久，期間還會有不少網友不斷翻出過去類似的內容，這儼然成為社會問題。

部落客德力基彥認為，「打工族恐攻」的影片內容，其實一直都存在於餐飲業的後場，只是過去的人沒有辦法得知後場情況。（GettyImages／視覺中國）

找不到原PO是誰

おおつねまさふみ指出，這些在網路上不斷分享、「複習」類似影片的網友們，都是以匿名帳號的方式在網路上分享這些「打工族恐攻」短片，讓人難以找出原PO究竟是誰。他們或許是為了想要賺取網路上的注意力，越多人點擊可能就能收到越多報酬，也可能是單純為了好玩。

愚蠢行為連環爆的六大因素

部落客德力基彥稱這些「打工族恐攻」是工讀生們的「愚蠢行為」，並強調這些愚蠢行為從過去以來都有，只是沒有爆出來而已。他也將這些「愚蠢行為」演變成「打工族恐攻」的原因整理出六大因素：

細數爆發「打工族恐攻」六大因素（點擊大圖）▼▼▼

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【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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