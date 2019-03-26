【有片】新舊迴旋處並存15年易混淆　分析18區意外率　安全出圈法

近年各區陸續引入11個新式螺旋式迴旋處（螺旋處），當中9 個意外率減少，不過目前全港近300個迴旋處，原來分有兩種制度，入圏出圏方法大不同， 駕駛者容易混淆，單計去年便發生200多宗意外，較前年升近三成。《新聞加零一》請來教車導師教路，向你分析使用新舊迴旋處應注意事項， 即看影片。

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在香港考車牌路試時，除了油塘考試中心外，均毋須途經迴旋處，不少新手司機每次進出迴旋處不知所措，久而久之便養成只會「兜外圈」的習慣，然而「外圈友」或會影響到其他駕駛者甚至觸發意外，所謂的「方便」也不適用於新式螺旋處。

新舊款迴旋處使用方法 傳統迴旋處 新式螺旋處 轉左 用左線駛進外圈並經外圈駛出 用左線駛進外圈並經外圈駛出 其他出口 用右線駛進內圈

到出口前切回外圈後駛出

*內圈車駛出前須先讓外圈車 用右線駛進內圈

沿內圈行車線駛出

*外圈行駛車輛須讓駛出的內圈車 資料：註冊駕駛教師李家良、運輸署 資料：註冊駕駛教師李家良、運輸署

統計：螺旋處可減意外

據運輸署資料，截至今年3月，全港共有291個迴旋處，分別有280個舊式傳統迴旋處及11個新式的螺旋處。儘管運輸署認為，新舊款迴旋處設計，在交通安全及整體運作方面表現相若，但記者分析迴旋處改建前後三年數據，發現大部分螺旋處意外宗數下跌（見圖集）。

運輸處早於2004年於油塘高超道與鯉魚門道設立首個螺旋處，其後延展至其他地區評估成效。試驗計劃已完成，署方指螺旋處有效提高內圈使用率，但不會一刀切把所有傳統迴旋處都改成螺旋處。

迴旋處的好處 減碰撞少傷亡

美國公路安全保險協會(IIHS)指出，由於迴旋處車輛速度較慢，而且不用「衝尾燈」，碰撞機會較使用燈口的交匯處少37%。加上車流方向相同（以香港為例，車輛皆順時針行駛），不會有車迎頭相撞，故傷亡機會亦分別減少75%及90%。另外，迴旋處不設交通燈號亦減省了道路部門的舖設及保養成本。