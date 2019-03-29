【有片】影新身份證可一不可再？影樓教路無打燈零執圖如何影得好

政府於去年開始陸續替市民換領新身份證，市民需要為新身份證重新拍攝照片。在不能打燈和靠後期執圖的情況下，要怎樣才能拍出最佳個人照？《新聞加零一》找來專拍攝證件相的攝影總監，向你教路男女在衣著儀容上須注意之處，即點撃觀看影片。

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專拍攝證件及個人照的貓頭鷹照相館攝影總監Sunny指，無論任何年紀的人而言，身份證照片都相當重要，「因為那張相會跟著你很久，在不能修圖和打燈的情況下，前期功夫當然要做足準備。」

女士而言，Sunny提醒頭髮最好要梳理及撥乾淨，要清楚看見耳朵和眉毛，可以把頭髮全放肩後或束起；妝容上，則忌紅唇濃妝：「因為黑白照中深色唇會顯暗，最好以淡妝為主，畫眉及幼眼線已很足夠。」至於想再精緻點，可以遮瑕和定妝，同時打陰影以加深臉部輪廓。

相信有很多女士都疑惑，配戴有色隱形眼鏡和假眼睫毛又是否可以？參考入境處影片，影片中列明不可以配戴有色隱形眼鏡，其他則沒有硬性規定禁止，最重要是可清晰顯示臉容輪廓。至於有些人喜歡拍照時不露耳朵，認為可以遮遮「肥臉」。入境處回覆指，拍照時可選露耳或不露耳，以清晰顯示臉容輪廓為原則。

至於男士的話則相對簡單。雖然大部分男士沒有化妝，但儀容同樣須要注意。Sunny指男士應穿合適尺寸的恤衫，剃乾淨鬍鬚和弄好髮型，「乾淨的All Back比較好，還有記得不要遮眉！」

按入境處資料，4月起將到1968至1969年出生人士換證，那50歲或以上的人又有何特別要注意？Sunny指他們大多會戴眼鏡，須注意眼鏡會否遮擋眼眉。「如果戴粗框眼鏡的話，最好就換幼框眼鏡，因為眼鏡框太粗的話有機會遮著眼和眉。」Sunny又指，拍照最重要是自信心，有自信的眼神和笑容更美麗動人。有不少人擔心看著鏡頭會緊張，不過大家可放心，因為並沒硬性規定拍照次數，有市民更拍足十張才選到自己的「心水照」。

全港有9個換領中心，市民可先於網上、電話或入境處應用程式預約。而計劃更可讓拍照者帶同最多兩名65歲或以上親友一同換證。

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