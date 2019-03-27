【有片】虛擬銀行係啲乜？睇片解答三大疑問

金管局周三(27日)公布，首批獲批虛擬銀行牌照的名單，分別由中銀香港 ，渣打及眾安這三個機構及其財團奪得。牌照即日起生效，預計6至9個月內提供服務。即點擊觀看影片，看看虛擬銀行與我們生活有何關係？

「虛擬銀行」是什麼?

「虛擬銀行」即是沒有實體分行的銀行，市民透過網頁或手機平台，使用全面的銀行服務，包括定存、借貸、保險服務等。

使用虛擬銀行開戶，只需用手機自拍個人照，掃瞄身份證及遞交資料便完成。(楊榮飛攝) 於虛擬銀行開戶與傳統銀行有別? 在沒有實體銀行下，可能大家會問，一旦打算開設銀行戶口要怎樣做？虛擬銀行都有遙距開戶服務，申請人用手機影一張個人照，掃瞄身份證及遞交個人資料便大致完成申請手續，虛擬銀行不會設立最低戶口結餘要求，或徵收低戶口結餘收費，小額存戶就可以有多個選擇。