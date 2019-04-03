社福工會反駁羅致光　政府撥款從無計附帶福利　批機構肥上瘦下

社會福利機構員工會日前檢視51間獲整筆撥款資助機構的高層薪酬報告，有4間社福機構的首層員工年度總薪酬開支逾200萬元，其中東華三院更達逾275萬元，扣除強積金及非現金利益後，年薪約257萬元，較同級的社署助理署長的最高薪金多出41.2萬元。 勞工及褔利局長羅致光回應指，非政府機構一般會以薪酬取代附帶福利，需扣減附帶福利相關薪酬，才可以與官員薪酬比較。社會福利機構員工會理事長邱智恆今日（3日）出席港台節目《千禧年代》時反駁，在整筆撥款的計算方法中，政府從無將公務員的附帶褔利計算在內，故不應如此比較。

社會福利機構員工會理事長邱智恆。（資料圖片／黃雅盈攝）

邱指出，社褔機構高層員工可享有較高薪金及現金津貼，其中東華三院作為最大的社褔機構之一，但社會服務總主任的年薪，仍較政府同級的社署助理署長高，對此感到震驚。他又說，理論上社褔機構的員工薪金，不能高出同級政府職級人員，若機構沒有跟從安排，社署只會與機構討論，並無罰則。

反駁羅致光 批評管理層貪心

勞褔局長羅致光昨日（2日）指出，非政府機構一般會以薪酬取代附帶福利，需扣減和附帶福利相關的薪酬，才可以與官員薪酬比較。邱承認，若計算附帶福利，社署助理署長年薪可達316萬元，比東華三院社會服務總主任年薪275萬元為高。

不過邱指出，在整筆撥款的計算方法中，政府並無預計機構將公務員的附帶褔利計算在內，批評羅致光的說法並不公道。他直言：「我地係考慮緊公帑點使用，本身（整筆）撥款無預你有附帶褔利，但你用整筆撥款的彈性加自己入工，加到好似公務員咁好，我覺得唔公道。」他批評，管理層相關做法非常貪心。

批評機構肥上瘦下 前線員工難追及政府薪級表

邱又批評，現時不少機構「肥上瘦下」，雖然高層員工薪金可觀，但前線社工卻難及公務員的薪酬頂點。他指出，現時高級文憑或副學士社工，雖然新入職的起薪點雖與政府相若，月薪可達2.1萬元，但政府的頂點可達3.5萬元，機構的只有3萬元。

至於學位社工，當比較政府及社褔機構，新入職員工前者可達3.1萬元，但後者只得2.5至2.8萬元，而頂點更相差約2萬元。