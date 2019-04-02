東華三院高層年薪230萬元　直迫社署副署長　工會批肥上瘦下

社署最新資料顯示，備受屬下學校校政問題纏身的東華三院，其社會服務科總主任人工亦冠絕社福界，去年度總年薪錄得逾275萬元，撇除現金津貼及強積金供款計算，年薪亦近230萬元，即月入約19萬元，直迫社署副署長人工水平。而東華的情況並非孤例，不少社福機構亦有高層年薪動輒逾二百萬。社福機構工會批評，機構肥上瘦下，容許高層自肥，打擊業界士氣及公眾信任。

社署於2017/18年度，向165間非政府機構撥款約142億元。(資料圖片）

社署於2017/18年度，向165間非政府機構撥款約142億元。根據整筆過撥款制度規定，非政府機構凡獲資助逾1,000萬元、或資助額佔營運收入至少50%，均需於每年3月尾前，向社署提交最高三層職員薪酬檢討報告，並開放予公眾查閱。不過，截至今日止，社署並未全數上載，據悉有機構逾時未交。

翻查目前已列載的機構報告中，近年豁免申報的東華三院，首次需按規定披露高屬年薪，社會服務科總主任總年薪錄得超過275萬元，扣除17.9萬元強積金供款，及額外發放的現金津貼27.4萬元，淨年薪亦高達近230萬元，近8成人工開支由整筆撥款、即公帑支付。

據東華三院申報，其職位相等於政府D2首長級官員、即助理處長，惟帳目上可見，其年薪已直逼更高級的社署副署長職級。東華三院年報顯示，2017/18年度有關職位由姚子樑任職，現已退休，並由社服主任（安老服務）梁碧琼署任。姚曾於2012年政府組新班底時，競逐應徵勞福局副局長。

東華三院社會服務科總主任人工亦冠絕社福同行，去年度總年薪錄得逾275萬元。（資料圖片）

除東華三院外，聖公會福利協會及香港耆康老人福利會，亦有管理層年薪近二百萬元。其中，聖公會福利協會總幹事李正儀總年薪達270.6萬元，由公帑支薪近8成，淨年薪則錄得192.9萬元；香港耆康老人福利會行政總監梁綺眉總年薪則為223.1萬元，淨年薪為186萬元，另獲發放8.8萬元績效獎金。

此外，香港基督教服務處總幹事陳佩儀，亦獲233.6萬元年薪，淨年薪錄得167.7萬元，另有1.6萬元現金津貼。

社署於2001年起推出非政府機構整筆過撥款制度。(資料圖片)

東華三院發言人回覆稱，該名總主任已服務超過30年，任內所管理服務單位及員工均已倍增，服務人次亦有近7倍增長，2017/2018年度其薪酬達至頂點，佔資助服務總營運支出的0.14%。發言人又指，機構有薪酬待遇既定機制，高級職員薪酬會由入職起按年資及表現逐年遞增，亦須呈請董事局討論，獲批准後方能生效。有關職務仍屬空缺，其薪酬日後亦將一如既往，按既有機制釐訂。

另外，《香港01》亦曾就管理層薪酬問題，向聖公會福利協會、香港耆康老人福利會，香港基督教服務處查詢，仍待答覆。

社會福利機構員工會理事長邱智恆表示，多間機構未有準時提交報告，質疑他們意圖逃避監察，他又批評社署督責不力，縱容機構。他又指，機構高層獲發巨額薪酬及現金津貼，濫用公帑。