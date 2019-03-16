【新居屋2019】何文田冠德苑「贏在起跑線」　校網佳成居屋王賣點

房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4,871伙單位，分別位於將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。 位於何文田常樂街的冠德苑，距離港鐵站約10分鐘步程。由於位處半山，景觀開揚，部分高層單位可享無遮擋的維港煙花景，惟住戶或要習慣需行一段路程才有生活設施可用。

逾半屬中型單位

冠德苑位於何文田常樂街，與冠熹苑相鄰，合共有3座住宅大廈提供603伙，當中有逾半都是面積逾500多平方呎的中型單位，是今期居屋計劃中較少見的單位類型。而屋苑最細單位由400多平方呎「起錶」，很適合家庭申請者入住。

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行10分鐘到港鐵​站 食肆盡在何文田廣場

何文田區素來是九龍的豪宅區，區內的居屋盤價格亦一直高企。亦因為同區樓盤市價較高，令冠德苑成為今期居屋銷售計劃中，售價最高的一個屋苑，入場費要325萬元，而最貴的「樓王」單位售529萬元。

而屋苑亦是今期居屋計劃最快可入伙的一個，今年第四季已可入住，換言之成功購買的申請人士等同「買現樓」。屋苑與港鐵何文田站距離約10分鐘步程，途中有一小段路可經行人天橋「有瓦遮頭」。但因屋苑地盤面積不算大，並未設有商場及街市，日後住客要行8分鐘到何文田廣場才有快餐店、超級市場等。

值得注意是，區內只得愛民邨有一個較具規模的街市，但距離冠德苑約15分鐘步程，須留意來回時間已花約半小時。不過，冠德苑最大賣點是高層向南單位，可望維港景色，是近年較罕有的居屋盤，景觀媲美私人住宅。

小學校網有協恩 升中更可報喇沙、​瑪利諾

此外，冠德苑亦位處坊間所言的小學「四大校網」之一 的34網（何文田、土瓜灣、馬頭角、啟德），在統一派位階段可報讀多家名校，例如協恩中學附屬小學、天主教領島學校、聖羅撒學校和馬頭涌官立小學等。中學校網則屬九龍城區，有近10間英中可供報讀，如學生在網內小學就讀，家長日後可於統一派位階段為子女報讀區內名校，想入讀喇沙書院、瑪利諾修院學校（中學部）或協恩中學等傳統名校，有一定優勢。

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