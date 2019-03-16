房委會將於今年推售新一期居屋，6個屋苑合共提供4,871伙單位，分別位於將軍澳雍明苑、何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、葵涌尚文苑、馬鞍山錦暉苑及沙田旭禾苑。 位於港鐵大窩口站附近的尚文苑，只需步行8分鐘便可到達；由於毗連大窩口邨，居民想購買日常用品都可依靠這條大型公共屋邨。但低層單位住戶需留意，由於與交通繁忙的德士古道很近， 可能受噪音影響。

細單位佔約70%

尚文苑位於德士古道旁，由屋苑步行至大窩口站只需8分鐘，與復售居屋第一期的荃灣尚翠苑，亦只是一街之隔，但較尚翠苑更靠近港鐵站。項目是一座單幢式大廈，提供494個單位，但有342伙都是面積介乎200多平方呎至300平方呎的細單位，比率約70%，可能較適合單身人士或新婚夫婦入住。而尚文苑亦是今期居屋中，細單位比例最高的屋苑。

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與荃灣鬧市僅幾街之隔

屋苑就在大窩口邨旁，這條公屋屋邨是區內具規模的屋邨，有齊街市、商場等，住戶日後只需「行過一條街」，便可買齊日常生活用品，而附近亦有大量不同種類的食肆可供選擇，非常方便。倘住戶願意「行多兩步」，數街之隔已是荃灣鬧市，有大型商場例如千色匯等，亦有多家不同種類食肆可選擇，非常方便。

不過，由於德士古道交通頗為繁忙，加上是架高路段，即使尚文苑建於平台之上，日後低層住戶亦會受車輛噪音及灰塵影響，尤其向街住戶要注意相關問題。不過中層以上單開揚，尤甚是向東方向，可有較遠景觀。

↓2019年推售居屋一覽↓