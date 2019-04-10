【SEN】自閉症學童近萬　ADHD個案急增　教育局增資源為學生減壓

本港不少學童有特殊學習需要，近年個案更有上升趨勢。據教育局提供數字，2018/19學年確診自閉症及ADHD的中小學生人數，較2014/15學年分別大增六成半及七成二。其中2018/19學年確診的自閉症中小學生達9,537人，而注意力不足或過度活躍症個案（ADHD）更有11,894人。

本港不時有家長投訴學校功課數目過多，致子女壓力大，甚至影響情緒健康。（資料圖片）

自閉小學生五年間增五成、中學生翻一倍

據教育局數字，患上自閉症的小學生人數，由2014/15學年的3801人，增加約五成，至2018/19學年的5693人；至於中學生，被確診自閉症的學生人數由2014/15學年的1985人，增至2018/19學年的3844人，增幅約94%，患自閉症的中小學學生合共達9,537人。

而注意力不足或過度活躍症（ADHD）個案方面，2014/15學年僅約3270名小學生，但至2018/19已有5111人，增加約56%。至於中學生，2014/15學年約有3641宗注意力不足或過度活躍症個案，但到2018/19學年，則增約逾86%至6783人，中小學的ADHD個案合共達11,894人。

而在學童的情緒支援方面，教育局在2019/20學年，增撥資源予學生成長計劃，包括增加「成長的天空」計劃下「輔助課程」的小組活動及家長培訓，希望加強對學生與家長的支援，減少減學生的負面情緒。連同其他有關推動學生個人發展和正向教育的計劃，教育局在2019/20年度的預算開支約為 7,500萬元，比對上兩個學年多約27%及14%。