【冷靜期】美容業界轟新例推出後　銀行即改例打壓　斥政府唔執法

政府較早前公布展開以針對美容業及健身行業為主的強制性冷靜期公眾諮詢。立法會經濟發展事務委員會於今日（1日）舉行公聽會，於美容和健身服務消費合約上立法設定冷靜期議題上作討論，不少美容業界代表出席，並同聲表明反對，認為有關條例打擊業界發展，並有機會出現倒閉潮，打爛過萬名從業員「飯碗」，迫令成為失業大軍，憂因此令不少已購買套票的市民「當災」。

有出席公聽會的業界人士指，政府建議消費者可於無原因下要求行使冷靜期保障，並可以在扣除約5%行政費下，按比例取回金額，擔心顧客或利用冷靜期的漏洞獲得好處。（資料圖片）

修例諮詢後 銀行增行政費 延長付款期

政府較早前公布展開以針對美容業及健身行業為主的強制性冷靜期公眾諮詢。立法會經濟發展事務委員會於今日（1日）舉行公聽會，於美容和健身服務消費合約上立法設定冷靜期議題上作討論，不少美容業界代表出席，並同聲表明反對，認為有關條例打擊業界發展，並有機會出現倒閉潮，打爛過萬名從業員「飯碗」，迫令他們成為失業大軍。

出席公聽會的有不少為美容業界人士引述，當中有經營小型美容院的老闆指，超過八成的客人選擇使用信用卡付款，期間的開支需由美容院先行墊支，銀行在150日後才將有關款項轉帳予美容院，加上銀行要求美容院要先存有一定現金於戶口內作保證。此外，就有關法例諮詢時，銀行即時通知業界，稱會增加信用卡分期付款的行政費及延長回款期，政府年初引致支金流有相當壓力。

憂有消費者鑽空子

另外，有業界人士指，政府建議消費者可於無原因下要求行使冷靜期保障，並可以在扣除約5%行政費下，按比例取回金額，擔心顧客或利用冷靜期的漏洞獲得好處，並會因此標籤業界的結營手法出現問題。「行業好多都係微小企，要自己落手落腳幫客做療程，而家咁做係有心打壓業界。」又有指每年美容業界開出的貨單超過300萬宗，數千種投訴實為少數，是「黑狗偷食，白狗當災」

商務及經濟發展局副局長陳百里說，推出強制性冷靜期並非為針對美容業及健身行業的發展，主要為提升市民於消費時，對有關行業提高信心。（資料圖片）

認為投訴比醫療、電訊、旅遊少

其中，香港美容業標準評級機構主席葉世雄更以年初警隊「一哥」回應有99.8%警員為「好警察」作比喻，指只有少數業界害群之馬就形容美容業為「不良行業」，外界的看法對他們情何以堪？實為「抹黑行業」。又有業界代表認為政府在不了解美容行業的運作下立法，變相迫美容院結業，迫令萬名行業人士失業。

業界又指出，根據消委會去年首11月有關美容業的投訴不超過1000宗，較醫療、電訊、旅遊等行業少，批評政府部門執法不力，再度立新法例是苛刻對待業界，認為《商品說明條例》及自願性冷靜期已經足夠。

商經局副局長：修例提高市民消費信心

出席會議的商務及經濟發展局副局長陳百里表示，推出強制性冷靜期並非為針對美容業及健身行業的發展，主要為提升市民於消費時，對有關行業提高信心，強調會於業界利益及市民保障之間盡量取得平衡，他又說，早前已就有關退款問題，與金管局方面作溝通了解，強調並未因冷靜期推出而收緊對美容業界運用信用卡收費時的條款。

金融業立法會議員陳振英表示，中前已跟業界溝通，指由於早年甘泉香港航空及健身中心California倒閉，致大量退款等問題，有關約束條例為部份銀行的決定，認為美容業界仍可選擇不同銀行所供服務，此外，他建議美容院公司可先不「入單」，以待冷靜期過後處理，以作保障。