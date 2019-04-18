水中銀稱僅四成醬油品質理想　食安中心反擊：港出售食物適宜食用

生物科技公司「水中銀」過去經常以自家研發的魚胚胎毒性檢測方式，抽驗市面產品，昨日（17日）亦公布抽驗的47款常見醬油、豉油及鮮露，只有四成品質理想，更有約一成的產品中含有急性毒。 食安中心昨日隨即反駁，所有在本港出售的食物都適宜供人類食用。記者曾向水中銀查詢，暫未獲回覆。

生物科技公司水中銀早前以自家研發的檢測方式，檢測市面上47款常見的醬油、豉油及鮮露，昨日（17日）公布檢測結果。檢測發現，僅四成產品品質理想，更有約一成的產品中含有「黄曲霉毒素」；惟水中銀未有公布不合格產品樣本品牌。

據食物安全中心的介紹，黃曲霉毒素是毒性最強的霉菌毒素，攝入大量黃曲霉毒素可引致急性中毒，可以致命。

食安中心在Facebook專頁不點名回應水中銀報告。（Facebook截圖）

然而在水中銀公布調查結果後，食物安全中心隨即在Facebook專頁不點名回應：「喺香港，法例規定所有喺本港出售嘅食物，必須適宜供人類食用。」食安中心又提到在過去三年已抽取超過1,100個醬油樣本進行測試，合格率超過99%，檢測物質包括黄曲霉毒素，結果是全數合格。

食安中心的帖文中又提到，即使食品在有關檢測中屬於「未如理想」的產品，亦不會對健康造成不良影響；直接反駁水中銀的檢測結果。

記者曾向水中銀查詢，但至今仍未有答覆。