基因檢測公司被質疑誇大成效　仁和體檢：可助了解身體狀況

坊間有不少基因檢測公司聲稱可測出兒童的性格及天賦。民主黨袁海文今日（22日）開記者會，質疑8間公司的宣傳言論有誇大失實之嫌，當中以「仁和體檢」的收費最貴，價格約8萬元。 「仁和體檢」回覆《香港01》查詢時指出，集團並未收到有關天賦檢測相關的投訴，又認為基因相關檢測有助及早了解自己身體狀況，保障健康及在生病時可以獲得精準的治療。

袁海文斥基因檢測公司的宣傳失實，或誤導消費者。（盧翊銘攝）

聲稱以行業最高標準經營

「仁和體檢」透過公關公司回應事件，指基因檢測有助人們及早了解自己身體狀況，保障健康及在生病時可以獲得精準的治療。「仁和體檢」又稱，以行業最高標準經營，並為消費者提供長達14天的冷靜期，是行業最高標準。

稱服務經醫生認可

「仁和體檢」指出，所提供的產品及服務均經過嚴格篩選，在得到集團全職合資格註冊醫生參與認可及同意後，才會把相關產品及服務納入到產品組合提供予客戶。

「仁和體檢」又稱，提供不同供應商的產品及服務，「GeneDecode」只是其中之一，強調市面上有亦其他醫療機構供應這種服務。至於服務定價，他們稱一向因應一般市場定價，並視乎檢測所覆蓋的範圍，以及科技技術要求而定。

geneDecode：沒有誇大及失實

另一提供測試的公司「geneDecode」則指，公司按照真實數據及目前已知的科學文獻敘述各項基因測試項目結果，從沒有誇大及失實之嫌。

「geneDecode」又指，天賦基因的真實數據，是來自人類基因體計劃所衍生出來的行為基因學裏的全球性關聯研究(GWAS Genome Wide Association Studies)，這項研究找出了基因與人類性格的可能關連性，例如天份的關係，全部是以 「傾向性」為研究目標。至於網上有用家分享經驗，他們指出，用家全部按實驗室結果分享，分享者僅説出對報告的個人觀感。