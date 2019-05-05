蓮塘口岸將啟用 　粉嶺撈撈麵小店憂被趕絕：唔想招牌同回憶冇咗

蓮塘／香園圍口岸預計今年內開通，據悉位於粉嶺中心對出公園的粉嶺車站路，將設有巴士站連接口岸，當區居民擔心大批遊客會湧入社區，變成如上水、東涌的翻版。 有在粉嶺區經營了28年、主要售賣「撈撈冷麵」的小食店，擔心口岸啟用後社區將變天，小店難逃被逼結業的命運。該店店主說，店舖是該區學生的集體回憶，惟經營加租及時代變遷，最後粉嶺中心業主把它調到商場內不起眼的角落，但仍有不少舊客特意回來懷緬一番：「有人小學食到中學，甚至結婚生仔後，帶埋個仔返嚟幫襯。」 店主擔憂口岸通車後，業主會趁機再度加租，令小店百上加斤、難再經營下去：「已經唔係計較搵錢，小食不嬲唔算搵得多，唔想招牌同回憶冇咗。」

創業28年多次搬遷 現址在商場「最篤位」

現年26歲的羅先生，早年接手親友經營的小食店，售賣各種「撈撈冷麵」及零食。他說，小食店已在粉嶺區迄立28年，經歷多次搬遷後，最終落戶在粉嶺中心走廊最盡頭的舖位：「我哋本來係商場其他舖位，人流多啲，但後來有好多連鎖店入嚟，商場可能覺得我哋形象不符，要我哋搬入最篤篤嘅位。」

他說，昔日商場的小店已逐漸消失，聽聞就連文具店的月租亦加租至五萬元，經營日益困難：「以前賣Game Boy遊戲嘅舖頭都冇咗！」他擔心，日後口岸開通、還有接駁巴直達商場之後，業主會以人流上升為由趁機加租，令做街坊生意的小店難以負擔。

現年26年的羅先生，早年接手親友經營的小食店。（王潔恩攝）

羅先生說，小食店經營多年，見證不少街坊成長，是該區居民學生年代的集體回憶：「有人小學食到中學，甚至結婚生仔後，帶埋個仔返嚟幫襯。」

小店多年依靠學生生意，坦言區內只剩下他們一家冷麵店，憂心口岸開通後「旺丁不旺財」，因遊客多數光顧藥房、金舖，他們這種街坊小食店難以受惠之餘，更要承受業主加租壓力：「已經唔係計較搵錢，小食不嬲唔算搵得多，唔想招牌同回憶冇咗。」

老闆說，金舖在粉嶺中心經營近30年，主要依靠街坊生意。（王潔恩攝）

30年歷史街坊金舖：做得幾耐得幾耐

至於在粉嶺中心經營近30年的金舖，同樣亦受加租壓力。老闆朱先生指出，他們一直依靠街坊生意，不少遊客主要在上水或市區購物，甚少到粉嶺「掃貨」。他又指，雖然口岸即將通車，但估計遊客主要會乘搭火車在羅湖過關，會相對便捷，而非乘坐巴士到粉嶺，故預料人流不會明顯增加。

他又指，過去30年來，業主只有一次減租，每次續約時都會上調租金。被問及會否擔心再被加租，他說：「擔心唔到咁多，做得幾耐得幾耐。」

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