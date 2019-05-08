地政總署10年內批出逾萬宗丁屋申請　荃灣區用官地起屋比例最高

高等法院早前裁定只有以免費建屋牌照申建丁屋，屬於《基本法》內的原居民合法傳統權益；但以私人協約及換地方式申建則屬違憲。
立法會議員劉業強就政府於裁決生效前，對丁屋申請的處理及過往申請數目作書面質詢。根據發展局的回覆，過去10年共批出逾萬宗丁屋申請，當中超過八成為免費建屋牌照申請。而荃灣葵青地政處批出申請中，卻以私人協約方式批出的宗數，遠較建屋牌照的多出近3倍。
高等法院早前裁定只有以免費建屋牌照申建丁屋，屬於基本法內的原居民合法傳統權益；意味著以私人協約，及換地方式申建則屬違憲。(資料圖片)
就法庭的裁決，早前發展局指地政總署會暫停接收以私人協約方式申請政府土地，及以換地方式申請政府土地建造丁屋的申請，亦會暫停處理已接收的該等申請。
發展局局長黃偉綸以書面回覆稱，鑑於早前法庭批准延長上訴申請期限至5月28日，而局方正與法律團隊就是否上訴作研究。此外，由於法庭裁定透過私人協約及牽涉政府土地的換地興建丁屋屬違憲，而法庭亦沒有就裁決生效前的處理作出指示，故認為於現階段暫停處理有關類別的申請為「審慎做法」。
各區地政處批出丁屋申請個案數字
|免費建屋牌照
|私人協約方式
|換地方式
|總數
|離島地政處
|212
|141
|19
|372
|北區地政處
|1137
|118
|18
|1273
|西貢地政處
|590
|126
|47
|763
|沙田地政處
|192
|135
|20
|347
|大埔地政處
|1643
|328
|127
|2098
|荃灣葵青地政處
|27
|107
|1
|135
|屯門地政處
|508
|26
|1
|535
|元朗地政處
|5042
|188
|21
|5251
而根據局方提供的資料，由2009年起至今年3月底，本港八個地政處，包括離島、北區、西貢、沙田、大埔、荃灣葵青、屯門及元朗，共批出10774宗建造小型屋宇的申請，當中9,351宗以免費建屋牌照申請，佔整體約 87%；另外1169宗及134宗分別為以私人協約方式，及換地方式申建。
涉及免費建屋牌照方式的申請中，以元朗地政處批出的宗數最多，達5,042宗，佔整體超過一半；至於其次則為大埔及北區地政處，分別批出1,643宗及1,137宗有關申請。雖然涉及免費建屋牌照的申請宗數，普遍在各區稱冠，值得注意的是於荃灣葵青地政處批出的申請中，以涉及私人協約方式的宗數最多，達107宗，相反只有27宗涉及免費建屋牌照。