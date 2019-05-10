【校園天地】堅樂第二小學不可能中的可能－Foleley

「萬事起頭難」一開始在討論夢想的時候，這群孩子都不約而同地說自己沒有夢想，又或者認為自己的夢想根本不切實際，不可能發生。即使在介紹完聯合國十七個目標後，他們還是對於自己的能力有所懷疑，沒有討論出任何的結果。

最後，有幾位同學想起自己每天要背著沉甸甸的書包上學，從而激發了一個看似異想天開的想法－製作一個自動行走的書包，希望幫助所有的學生。但是，隨即受到其他同學的反對，認為這是個根本不可能實現的事情。經過一番激烈的辯論後，這個想法還是成為了他們這一年努力實現的目標。而他們也運用了他們在英語課上學習到的拼音，幫自己的團隊取了個獨一無二的名字－Foleley，寓意follow你。在他們的討論過程中，剛接觸這班學生的我，看到了他們無限的可能。

Pitching Day合照。 (基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

不是老師，而是同行者

確定了目標只是個開始，後面的路還很長。對於一群沒有相關知識的孩子們和我來說，根本不知從何下手。只好不停brainstorm，不停討論，不停做資料搜集，希望能夠帶給我們一點頭緒。在這過程當中，我並非他們的老師，更像是一位同行者。所謂「三人行，必有我師焉。」，與這十幾位學生同行時，我也從他們身上學到了不少。在他們身上，我看到了無限的潛能。他們有的口才很好，在pitching day當天落力地向他人介紹我們的想法；有的是電腦高手，幫忙製作了一個手機程式demo；有的是天生的設計師，設計了整個書包的樣子；還有的負責給出許多的點子。當然，少不了那些負責執行的人。

模型製作中。(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

重要的不是成品，是過程

接近計畫的尾聲，我們組的孩子大概也知道完成不了當初興致勃勃討論的自動行走書包，所以他們也開始失去對製作書包的熱情。即使如此，他們也沒有放棄，繼續製作介紹書包的模型及小冊子，把他們的想法變成文字。其實，重要的不是成品，而是過程。有時候雖然沒有最後製成品的展現，但他們在過程中已經發揮了他們的創意和潛力，那才是真正的成果。

（內容由基督教聖約教會堅樂第二小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com。

什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。