【校園天地】堅樂第二小學「無壓力車長」體驗之旅

香港的交通日益頻繁，海陸空的交通與巿民扣上緊密的關係。啟夢者計劃中之「無壓力車長」的老師和學生們於今年1月份的某幾天外出體驗巴士車長、渡海小輪員工、電車車長及港鐵職員的工作環境，了解他們面對的壓力來源。

同學們在尖沙嘴天星碼頭巴士總站了解車長壓力的來源。他們發現車長的休息時間不多引致腸胃不適及腰頸等身體問題。(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

「無壓力車長」體驗之旅的感受

1月9月，我們乘搭多種交通工具，有︰巴士、渡海小輪、電車和港鐵。經過採訪，我知道他們工作很不容易，例如︰我們參觀觀塘港鐵站，了解站內是如何運作，每個工作人員做甚麼，我體會到他們很辛苦，因此，我們作為乘客要以配合和理解的心態來乘搭這些公共交通工具。

這天是最令我深刻的一天，早上乘巴士，巴士上不但坐滿了乘客，連企位也滿滿的，非常擠迫。又碰巧遇上大塞車，塞車的時候，雖然乘客可以小睡，但車長呢？他是要提起十二分精神來開車，肩頸長時間保持同一動作，不能鬆懈，我們要正視他這個問題。

(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

志同道合的DreamBacker

「無壓力車長」計劃得到香港中文大學健康教育及促進健康中心的幫助，同學們在2月15日到該中心參與一個有關頸背保健工作坊，中心的健康推廣主任鄺智明女士詳盡地為同學們介紹頸背痛的成因、最常見的不良姿勢、不良姿勢造成的影響及如何透過運動等改善頸背姿勢的方法。同學們獲益良多。

特別鳴謝香港中文大學健康教育及促進健康中心提供是次工作坊。(基督教聖約教會堅樂第二小學圖片)

「無壓力車長」的學生們邀請各位公共交通工具的車長及船長於6月21日(星期五)來到基督教聖約教會堅樂第二小學，讓學生們為大家減減壓，教教大家如何改善頸背姿勢，成為一個健康愉快的車長和船長。

作者︰湯鎮熙同學、胡健宇同學、盧兆基同學、何佩珊老師

（內容由基督教聖約教會堅樂第二小學提供）

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什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。