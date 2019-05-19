調查指四分一受訪家長每周工作46至55小時　七成人感家庭有壓力　

一項調查顯示，超過七成受訪家長指因家庭因素而感到有壓力。調查結果同時顯示，超過三成受訪家長每周平均工作46小時以上，更有近一成家長表示每周平均工作56小時以上，屬於「嚴重超時工作」。 逾七成嚴重超時工作的受訪家長認為，工作對家庭關係有很大影響。

香港家庭教育學院總監狄志遠（左）表示，調查結果顯示香港家長的超時工作情況嚴重。（香港家庭教育學院圖片）

香港家庭教育學院於本年4月26日至5月11日期間，以電話訪問形式，在全港隨機抽樣訪問509名中小學及幼稚園的家長。結果顯示，有34.5%家長每周工作46小時以上，屬超時工作；25.5%受訪者每周工作46至55小時，56小時以上則佔9%，屬嚴重超時工作。

接近一半（48.1%）受訪家長認為，工作會影響家庭關係；71.8%嚴重超時工作的家長認為，工作對家庭關係影響很大。

家庭壓力指數方面，以5分為滿分，72.1%受訪者是有壓力（3至5分），22.4%屬很大壓力（4至5分）。29.1%受訪家長表示對子女情緒最感到有壓力，其次為子女學習（27.7%）及子女社交（21.2%）等等。

香港家庭教育學院的調查顯示，超過七成受訪家長指因家庭因素而感到有壓力。（香港家庭教育學院提供）

逾一成家長指與子女沒傾訴心事的時間

子女傾訴心事方面，26.3%受訪家長表示每天少於15分鐘，10.2%家長更表示沒有傾訴時間。

調查又發現， 11.9%受訪家長平均每天用兩小時以上處理功課，26.1%家長與子女均「零運動」。

香港家庭教育學院總監狄志遠表示，調查結果顯示香港家長的超時工作情況嚴重，呼籲僱主提供更彈性工時，令家長可安排時間照顧子女。他又建議，家長應抽時間與子女一起做運動，減輕壓力及保持身體健康。