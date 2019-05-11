家校合作小組：有家長期望過高　為子女帶來沉重壓力　倡正向運動

家校合作及家長專責小組上月底向教育局提交檢討報告，小組主席雷添良在港台節目《香港家書》指，香港是一個競爭比併劇烈的社會，家長都希望子女不要「輸在起跑線」；愈來愈多家長對子女的學習和體藝發展方面，出現過度要求的現象，亦有家長因有過高的期望，為自己及子女帶來沉重的壓力。雷期望政府推行全港性的「正向家長運動」，讓公眾明白兒童愉快和健康成長的重要性。

雷添良認為，本港家長因過分重視子女的學業表現，忽略他們在品德修養方面的培育，妨礙子女的愉快和健康成長。（資料圖片）

雷添良認為，本港家長因過分重視子女的學業表現，忽略他們在品德修養方面的培育，妨礙子女的愉快和健康成長；亦有家長因有過高的期望，為自己及子女帶來沉重的壓力，影響情緒和他們的親子關係。

家校合作有助家長成為好家長

雷認為，一個好家長應重視子女的品德修養、公民責任及對學業以外的知識，並按他們的性格、能力、興趣和志向，幫助他們在學業和日常生活作息方面，作出比較適合的規劃和安排。他認為，透過家校合作，是其中一個有效幫助家長成為好家長的方法。他指，現時學校普遍都能有效透過家長教師會，促進家校合作。不過，現時部分家長教師會舉辦的活動，大多是聯誼活動、親子活動和義工服務。至於提升家長知識技能，或正向思維的課程及活動，重視程度則比較參差，在這方面可作進一步增強。

另外，小組亦建議政府推行全港性的「正向家長運動」，以社會運動模式，大力推廣公眾教育，讓公眾明白兒童愉快和健康成長的重要性；同時亦提出了多項具體的改善措施，如提供推行「正向家長運動」下的校本活動的津貼、委託大專院校或非政府機構，設計和發展家長教育課程框架、電子學習課程、職場家長教育課程等。專責小組希望透過各項的改善措施，提升家校合作及家長教育的普及性、共通性及多元性，好讓更多家長可以接受適切的支援。