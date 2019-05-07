小三TSA開考　有學校四成家長拒參加　應考學生：考試過程輕鬆

小三全港性系統評估（TSA ）中、英文說話及視聽資訊評估今（ 2日 ）開考。有應考學生認為，試卷程度簡單，容易作答，過程輕鬆；亦有學生稱首次考TSA感緊張，「坐係度個時呆咗」，但試後感到放鬆。 有參與「抽考」的學校校長指，過往兩年均有徵詢家長意見，約有四成家長拒絕參加，反映部份家長憂慮考試對學生構成壓力。他認為，小三TSA能檢視學生的能力水平，建立家長信心需時。

自小三TSA於去年復考後，教育局每年以不記名方式抽取全港公營及直資學校10%學生參加；學校另可申請參與全級考以取得學校評估報告。

今日開考為中、英文說話及視聽資訊評估，至於中文、英文及數學科筆試將於下月11及12日開考。說話要求學生看圖說故事、朗讀短文及小組討論，時間約4至8分鐘；視聽資訊評估則要求考生須看指定短片，然後回答選擇題作答，時間約15分鐘。

三年級同學鄭樂怡（圖左）及王建津分別參中文及英文說話評估。王表示，開考前感到緊張，「坐係度等個時呆咗，因為唔知考咩。」（洪嘉徽攝）

中華基督教會全完第二小學連續第二年參與小三TSA抽校模式。參與視聽資訊評估的何傲表示，TSA難度與平時學校試卷相若，簡單易答，「一聽就知答案。」參與同一份卷考試的戴嘉勇就表示，首次考TSA感到緊張，但認為即使可以選擇亦會參與考核，因可以挑戰自己，「如果考咗TSA，會叻啲，唔考冇咁叻」。參與英文說話考核的王建津就指，試前感到緊張，「坐係度等時呆咗，因為唔知考咩。」他指，朗讀文章部份容易應付，但在回答相關問題時，則略感困難。

參與視聽資訊的三年級同學戴嘉勇（圖右）及何傲均均認為試卷程度簡單，容易應付。（洪嘉徽攝）

有四成家長不願意參加TSA

中華基督教會全完第二小學校長李德衡表示，學校連續兩年均有發通告諮詢家長意見，有約六成家長願意安排子女參與考試，另有四成反對，校方尊重家長選擇。李校長認為，情況屬「社會縮影」，反映各界不同看法，部份家長擔心考試對子女造成壓力，亦有家長認為考試可以評估學生水平。

中華基督教會全完第二小學校長李德衡表示，校內有四成家長不願意子女參與TSA，反映有部份家長擔心考試為子女造成壓力。（洪嘉徽攝）

李校長表示，不反對參與全級考模式，認為TSA可以有助評估學生的學習表現，評估報告能提供全港學生的評估數據參照，反映學校學生基本能力方面的強項與弱項，回饋教與學，幫助改善及提升教學。

他指，學校不會操練學生，開考前只會安排模擬考試讓學生有心理準備，而參與評估的學生亦能輕鬆面對，認為是否參與全級評核，要視乎家長感受及社會氣氛，目前應先建立家長對TSA的信心。