【六四三十】天安門四君子周舵　難忘與軍官談判撤離廣場生死一線

「事過境遷了，誤打誤撞，我是『被綁上去的』。僅僅是因為最後救了這幾千人，我才絕不後悔，才覺得這件事有意義。」周舵看着三十年前他最為人熟悉的照片時，感慨萬千。那是1989年6月2日，他與劉曉波、侯德健、高新在天安門廣場見記者宣布絕食，四人後來被稱為「天安門廣場四君子」，兩日後的6月4日凌晨，解放軍開槍鎮壓。 周舵在北京接受《香港01》專訪，他說共產黨激進革命文化，影響1989年北京學運和2014年香港雨傘運動，他思考中國走入民主憲政的可能性，但被問到近年民主是否倒退，他婉拒回答：「這是那條最粗的紅線，是不能碰的。」

六四事件三十周年系列報道：尋記憶 思前路

天安門四君子周舵 難忘與軍官談判撤離廣場生死一線

天安門四君子周舵反思激進革命文化：民主憲政路遙遙

周舵（左起）、劉曉波、侯德健、高新在1989年6月2日宣布絕食，被稱為「天安門四君子」。（支聯會提供）

敏感日子依然「被旅遊」

「四君子」後來命運各異，劉曉波獲得諾貝爾和平獎，兩年前在獄中死於肝癌；高新早年流亡美國至今；歌手侯德健已回到內地演出舞台，不再談政治，更為被視為讚頌國家主席習近平的歌曲《中國夢》作曲，記者兩年前曾聯絡到侯德健，但他拒絕接受訪問；至於周舵，去過哈佛大學做訪問學者後，又回到中國。

與周舵相約在北京郊區的一間咖啡廳訪問，他說電話依然長期被監聽，敏感日子「被旅遊」。他曾在十年前，即六四二十周年時根據內地法律和程序，申請到天安門廣場靜坐，換來的是被軟禁在家；今年他並無特別行動，但早已被告知不能出國。

1989年，周舵是當時內地最大科技民企四通集團的高層，更早之前是北京大學社會研究所教授，亦曾經於中國青年政治學院任教，是上世紀八十年代知名的公共知識份子。當年那場波瀾壯闊的民運，周舵依然歷歷在目。

「天安門四君子」之一的周舵，堅持留在北京研究和思考政治體制改革的可能，多年來一直被監控。（羅君豪攝）

當改革派橋樑​ 動員各界精英

1989年4月15日，中共前總書記胡耀邦逝世，學生在天安門廣場聚集和遊行，悼念胡耀邦，爭取民主自由；到4月26日，時任總理李鵬趁中共總書記趙紫陽出訪朝鮮時，促《人民日報》發表《必須旗幟鮮明地反對動亂》社論，將學生運動定性為「動亂」，激起學生和市民的情緒，學生要求撤回「四二六社論」。趙紫陽回國後，5月4日在亞洲開發銀行會議上發表《在民主和法制軌道上解決問題》講話，試圖為局勢降溫。

周舵在4月已主動加入學運，並動員成熟、理性的各界精英加入，希望改變學生運動中不斷激進化的趨勢，但每當趙紫陽一方令學生情緒降溫，李鵬一方又把學生怒火激起，「廣場上已經形成一個巨大的能量場，誰進去誰就被同化。」

到5月中，統戰部與多名黨外知名知識份子開會，周舵是其中之一，希望擔當學生與趙紫陽為首的中共改革派的橋樑。時任統戰部部長閻明復根據周舵的提議，到廣場借用學生器材發表講話，保證絕不秋後算帳，甚至願意一起跟學生回校做人質。周舵形容講話很感人，很多學生都哭了，但仍未能勸退學生。

周舵（右三）回憶，絕食是受好友劉曉波（右二）邀請，並不是他的本意，但為了仗義而參加，最後和侯德健（右一）一起，與戒嚴部隊軍官談判，讓數千人撤離廣場，因此絕不後悔。（路透社）

一生最艱難決定 與劉曉波絕食

5月19日，李鵬宣布北京翌日戒嚴，周舵指這亦意味着知識份子的斡旋使命以失敗告終，「刀已經架在學生們的脖子上，儘管對學生們的很多做法我不同意，但我別無選擇，只能站在學生一邊。」

戒嚴多日後，廣場上仍有過千學生留守，5月28日，周舵指劉曉波突然提出要到天安門廣場絕食，「他的理由是知識份子縮到後面，把學生推到前面，太可恥了。」周舵覺得，絕食難有意義，若把群眾再動員起來，又控制不到局面，情況可能更壞。

翌日，劉曉波再催問周舵參加與否，「我做了我這一生最艱難的決定」，他說最後決定參加，除了已誇下海口站在學生一邊，更是因為仗義，「我1988年才認識劉曉波，沒多久他就到處說我是最好的朋友。他是一個容易衝動的人，骨子裏是一個詩人、浪漫主義者，如果我不去，說不定會幹出什麼瘋狂的事。」

6月2日下午4時，劉曉波、侯德健、周舵、高新四人在人民英雄紀念碑開記者會，交代絕食事宜。周舵說，當時氣氛並無異樣，但到了第二日，他在軍中的朋友換上便服潛入他所在的帳篷中，「說今晚要出大事，我問有多大？他們說要多大有多大。他們洩露軍事機密，也要讓我盡快離開，但我說不可能一個人跑了，聽天由命吧。」

談判

6月3日晚，解放軍戒嚴部隊入城，市民沿路攔截，解放軍開槍鎮壓。「6月4日凌晨3點鐘左右，一個北京大學自治學生會的學生，剛從槍聲最密集的地方跑來（找我們），聲音是顫抖的，說當兵的瘋了，見人就開槍。」當時廣場上還有約3,000人，周舵、侯德健和另外兩名學生，找到戒嚴部隊的軍官談判，希望讓學生安全撤離。

他說，「我甚至把他的姓名、職務、部隊番號都記下來，叫季新國，是團政委、上校，51048部隊，是38軍的。上校跟我說，他們接到的命令是不惜一切代價，可以使用任何手段，必須在指定時間到達指定地點，完成天安門廣場的清場任務。」

周舵與戒嚴部隊談判後，回到紀念碑學生聚集處，當時學生還在爭論是否撤退，「再找戒嚴部隊談判，希望推遲半個小時，上校說『軍令如山，奉勸你們四位，學生不撤就自己跑，否則不能保證生命安全』。」

撤離

第二次談判後，學生表決撤離，「我們去紀念碑第一層平台，就被士兵擋在那，第二層平台已經被戒嚴部隊佔領了，一個士兵用衝鋒槍，把學生架設在紀念碑上的喇叭打壞了。」最後戒嚴部隊在天安門廣場東南角留出通道，讓學生離開，周舵撤離時，與侯德健等人失散，他當晚回到家中。

六四清場時，周舵是天安門廣場內的見證者，他說自己沒有親眼看到軍隊打死一個人，而當時死傷最嚴重的，都是在廣場外，如木樨地一帶。關於死亡人數，他引述數據，當時紅十字會黨委書記譚雲鶴親自清點727具屍體，其中14名軍人，其他是市民和學生，他認為，「肯定是有漏統計的，差不多有一半沒有統計進去，1,000多人死亡是比較準確的數字。」

回看當日成為「天安門四君子」的相片，周舵感慨萬千：「事過境遷了，誤打誤撞，我是『被綁上去的』。僅僅是因為最後救了這幾千人，我才絕不後悔，才覺得這件事有意義。」

1989年八九民運，學生要求剷除封建專制，建立民主國家。（支聯會提供）

▼1989年6月3日，周舵絕食翌日接受台灣記者訪問▼

「我們中國人如果說，一旦高壓到來，沉默的沉默，歸順的歸順，那麼中國就真正沒有希望了。」——周舵，1989年6月3日

六四後周舵被捕，關押近一年後獲釋，曾到美國哈佛大學擔任訪問學者，但他沒有如其他民運領袖一樣，流亡外國，而是決定回國。近年周舵不時在網上發表文章，內容涉及政治體制改革等敏感話題。他不贊同香港採取「違法達義」佔領中環的模式爭取民主，但被問到內地近年是否走回頭路，他說是最粗的紅線，不能碰不能答。（詳見另稿）

上文節錄自2019年5月27日出版第164期《香港01周報》文章〈六四30年 尋記憶 思前路〉。

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