【六四三十】天安門四君子周舵反思激進革命文化：民主憲政路遙遙

1989年6月2日，周舵與劉曉波、侯德健、高新在天安門廣場見記者宣布絕食，四人後來被稱為「天安門廣場四君子」。6月4日凌晨，他與侯德健與戒嚴部隊軍官談判，讓最後留守的數千學生撤出廣場。六四後周舵被捕，關押近一年後獲釋，曾到美國哈佛大學擔任訪問學者，但他沒有如其他民運領袖一樣，流亡外國，而是決定回國。近年周舵不時在網上發表文章，內容涉及政治體制改革等敏感話題。他不贊同香港採取「違法達義」佔領中環的模式爭取民主，但被問到內地政治近年是否走回頭路，他說「這是最粗的紅線」，不能碰、不能答。

六四事件三十周年系列報道：尋記憶 思前路

天安門四君子周舵 難忘與軍官談判撤離廣場生死一線

天安門四君子周舵反思激進革命文化：民主憲政路遙遙

天安門四君子周舵，堅決留在國內，研究政治改革的可能。但被問及近年民主路是否倒退時，他就說這是最粗的紅線，不能碰亦不能答。（羅君豪攝）

被扣上「操縱學運幕後黑手」帽子

六四後周舵被捕，關押近一年後獲釋，1992至1994年到美國哈佛大學社會系擔任訪問學者，但他沒有如其他民運領袖一樣，流亡外國，而是決定回國。

「所有親戚都老淚縱橫勸我不要回去，我說我愛國啊。」周舵苦笑地說道，回國正因中華民族歷盡苦難坎坷，「肩上有責任，看看能不能做出一些事情，讓民族不再重蹈歷史覆轍。」

審訊期間，周舵被扣上「操縱學運的幕後黑手」之名，他反問若背後有人操縱、有嚴密組織，事情不會發展到如此地步。回國後，他在持續被監控下，研究中國政治，「中國政治現代化不可能靠激進革命、三天兩晚就完成。只能一磚一瓦，做思想理論建設。」

周舵（左起）、劉曉波、侯德健、高新在1989年6月2日宣布絕食，被稱為「天安門四君子」。（支聯會提供）

不認同佔領中環 是激進黨文化所害

比較1989年的民主運動，以及2014年香港雨傘運動，周舵有自己一番體會和看法。他直言不贊同採取「違法達義」佔領中環的模式爭取民主，更認為兩次運動中，學生領袖到後期難以控制群眾，示威現場愈趨激進，溫和聲音被認為是「叛徒」，這都與共產黨的激進文化並無二致，即堅決不妥協、不知進退。

「這是共產黨幾十年來向人灌輸的、激進革命的黨文化：革命英雄主義、往前衝、誰往後退就是叛徒軟骨頭。實際上共產黨自己並不是這樣，共產黨的策略非常靈活，只要能達到目的，什麼手段都可以使。」

周舵比較1989年天安門民運與2014年香港雨傘運動，認為兩次運動中，學生領袖到後期難以控制群眾，示威現場愈趨激進。（支聯會提供圖片）

最粗的紅線 不能碰、不能答

近年周舵不時在網上發表文章，內容涉及政治體制改革等敏感話題，文章不僅僅在網上發表，周舵更曾稱有渠道讓中共的領導層看到。

他認為縱觀世界歷史，英美所代表的自由憲政模式成為現代化主流模式，但中國在1949年選擇了法俄式的激進革命模式，是走錯路，「從斯大林模式，怎麼走出來，走回自由憲政的英美道路，難度更大。」

記者緊接問，從1989年至今，或近五、六年間，是否又走回頭路，周舵如此回答：「這就是那條最粗的紅線，是不能碰的，所以這條問題我只能不回答了。」

天安門廣場每日都吸引大批遊客，但進場前都要經過嚴格安檢，與十年前相比相差甚遠，更遠比1980年代戒備森嚴。（羅君豪攝）

上文節錄自2019年5月27日出版第164期《香港01周報》文章〈六四30年 尋記憶 思前路〉。

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