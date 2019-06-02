【居屋2019】馬鞍山錦暉苑海景單位有隔聲鰭阻擋　隔音露台值29萬

新一期居屋六個屋苑分別是何文田冠德苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑、長沙灣凱德苑、火炭旭禾苑及荃灣尚文苑，共4,871伙單位，全部以五九折發售。 馬鞍山錦暉苑亦是單棟式發展項目，樓高37層共735伙單位，售價介乎155.5萬元至347.6萬元。根據樓書資料，當中175伙、面積大於400平方呎的單位，有41平方呎的減音露台，佔單位面積約一成，以平均呎價計值29萬。而中低層的向海單位外牆設有隔聲鰭，或令景觀受阻。

屋苑大廈樓高110米，而南面的私樓天宇海高度為80米，因此錦暉苑高層單位也享海景。（余俊亮攝）

隔聲鰭或阻望海景觀

根據房委會提供的樓書，馬鞍山錦暉苑的735伙單位面積介乎276平方呎至455平方呎，當中有175伙、面積介乎415平方呎至426平方呎，即6、11至14號單位內，設有約41平方呎的減音露台。以平均呎價約7,180元計，每個隔音露台盛惠29.4萬。根據位置圖，相關單位面向南面、朝恆輝街及私樓屋苑天宇海方向，而下方則為停車場。

由於屋苑處於吐露港海旁，料向西北面的單位、即15至18號可享有海景。不過住戶需要留意，上述四個單位的窗外、於2至13樓均設有隔聲鰭，或會影響海景的「可視角度」，同時意味著屋苑或面對噪音問題。

部分單位或現黑房、黑廳

至於間隔方面，錦暉苑只有1、2號室的大單位可以間出兩房。而5、6、11、12、13、14、15、16、17、18號室，至少可間成一房單位，倘強行間多一間房，則客飯廳便會變成無窗「黑廳」，未必為大部份人接受，採光度亦會不足。

屋苑大部分單位均開門見廁，而3至4、8至10號室，由於面積較細，故日後應只能變成開放式單位，適合單身人士居住。

+ 10 + 9 + 8

屋苑泊位少

屋苑每層有21伙單位，雖然有5部升降機，但每層只得兩部升降機可達。升降機大堂位於1、11、12、21號室旁邊。不過值得留意的是，雖然21號室鄰近升降機，於出入時甚為方便，但同時正正位於垃圾回收室旁邊，倘處理不當或有異味傳出。

屋苑的範圍不算大，但有近三分一的面積被劃為花槽。項目內有37個汽車停車位，數量較單車停車位還要少；不過由於步行前往港鐵恆安站僅約5分鐘路程，相信住戶可依賴公共交通工具出入。此外，區內有多個私人屋苑及公共屋邨，入伙後可到到附近的街市及商場買餸。

今期居屋於本月30日起開始接受申請，至6月12日晚上7時截止。申請者除可以親身或郵寄申請表格外，可於房委會的居屋專頁作網上申請。

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