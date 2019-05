【小一統一派位】選校專家：叩門可報5間　資深校長：重視誠意

2019/20學年小一統一派位結果將於明日(6月1日)公布,若結果未如理想,不少家長均會把握最後機會,嘗試到其他學校「叩門」;有校長直言,曾有家長預先購入學校校服,讓子女於「叩門」面試時穿着,惟最終選讀另一學校。 有意為子女準備「叩門」的家長該如何?有選校專家表示,雖然本學年有7個區的小學協定減少「叩門」位,但整體而言小一學額沒有太大變化,隨着適齡學生減少,意味競爭相對減少,家長可採取進取的「叩門」策略;建議家長今年可準備到5間所屬校網的小學「叩門」,以增加子女獲錄取的機會。

2019/20學年小一統一派位結果將於周六(6月1日)公布。(資料圖片)

2019/20學年為雙非截龍後首個見效年,根據教育局於去年9月的數字,該學年的小一適齡學童人數為5.73萬人,較2018/19學年減少約12.8%。

而按教育局昨日(30日)公布,今年共有27,334名兒童參加小一入學統一派位,參加人數已較前一年減少4,837人,而今年約73.1%學童獲派首三志願,共19,992人。

據報道今年西貢區、南區、觀塘區、元朗區、葵青區、北區及大埔區部分學校有「君子協定」,減少收「叩門」生;家長該如何應對不同叩門狀況?

沙田區小學校長會主席、馬鞍山靈糧小學校長陳美娟。(資料圖片)

陳美娟:叩門重視家長及學生誠意

沙田區小學校長會主席、新學年將出任英華小學校長,現為馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接受《香港01》訪問時指,區內學校曾討論「叩門生」議題,由於沙田區適齡學生人數未有減少,部分小學甚至需要加開一班應付需求,因此未有協定減收「叩門生」。

談及如何能提升「叩門」成功率,陳美娟直言,十分重視家長及學生的誠意,例如會參考其選校排位,是否將學校放在第一志願;在面試期間,則會視乎家長對學校的認識、選校原因、是否認同學校的教育方針等。

惟陳美娟強調,即使申請人未符合「111」(自行階段,統一派位的甲一、乙一均列為第一志願)要求,仍然有獲錄取的機會。她解釋,部分跨校網「叩門」的申請人,便不能符合「111」要求,惟相關學生若表現出色,學校同樣會錄取。

陳美娟認為,家長不應為了「叩門」面試,從而操練子女背誦「標準答案」。(資料圖片)

曾有家長預先購入校服讓子女穿着面試

被問及有否遇過奇特的「叩門」例子,陳美娟憶述,曾有家長專程為學生購買靈糧小學校服出席「叩門」面試,盡顯誠意,最終學校決定錄取;詎料,該名家長最終選擇入讀另一學校,陳美娟笑稱:「即是該名家長買了很多套校服,到不同『學校』叩門。」

陳美娟認為,家長不應為了「叩門」面試,從而操練子女背誦「標準答案」,但面試官能分辨家長及學生是否「口不對心」,此舉亦會為子女帶來不良影響,令其變得虛偽。

升學專家、喇沙書院前副校長趙榮德(資料圖片)

適齡學生減 家長「叩門」可較進取

升學專家、喇沙書院前副校長趙榮德接受《香港01》訪問時表示,雖然本年度有7區明言減收「叩門」生,但大部分地區沒有相關安排;整體而言小一學額沒有太大變化,但適齡學生減少,競爭相對減少,因此家長可以較進取,叩門階段可以選擇「好少少」的學校。

趙榮德建議,家長可到5間所屬校網的小學「叩門」,以增加子女獲錄取的機會。家長在進取「叩門」的同時,他提醒家長依然要量力而為,當中包括衡量子女的語言能力是否擅長心儀學校。

趙榮德建議,家長可趁公布派位結果的一段時間,致電有意前往「叩門」的學校,釐清對方的申請程序及申請要求,當中包括是否要符合「111」要求,即是自行階段,統一派位的甲一、乙一都選擇心儀「叩門」學校。

面試宜以完整句子作答

若獲邀面試,家長亦應與子女稍作準備。趙榮德建議,學生在面試期間,宜用完整句子作答以示禮貌,例如對方問及:「What is your name?」作答時宜用完整句子:「My name is Tom.」而非直接回答「Tom」。