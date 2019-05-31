【小一統一派位】選校專家：叩門可報5間　資深校長：重視誠意

2019/20學年小一統一派位結果將於明日（6月1日）公布，若結果未如理想，不少家長均會把握最後機會，嘗試到其他學校「叩門」；有校長直言，曾有家長預先購入學校校服，讓子女於「叩門」面試時穿着，惟最終選讀另一學校。 有意為子女準備「叩門」的家長該如何？有選校專家表示，雖然本學年有7個區的小學協定減少「叩門」位，但整體而言小一學額沒有太大變化，隨着適齡學生減少，意味競爭相對減少，家長可採取進取的「叩門」策略；建議家長今年可準備到5間所屬校網的小學「叩門」，以增加子女獲錄取的機會。

2019/20學年小一統一派位結果將於周六（6月1日）公布。（資料圖片）

2019/20學年為雙非截龍後首個見效年，根據教育局於去年9月的數字，該學年的小一適齡學童人數為5.73萬人，較2018/19學年減少約12.8%。

而按教育局昨日（30日）公布，今年共有27,334名兒童參加小一入學統一派位，參加人數已較前一年減少4,837人，而今年約73.1%學童獲派首三志願，共19,992人。

據報道今年西貢區、南區、觀塘區、元朗區、葵青區、北區及大埔區部分學校有「君子協定」，減少收「叩門」生；家長該如何應對不同叩門狀況？

沙田區小學校長會主席、馬鞍山靈糧小學校長陳美娟。（資料圖片）

陳美娟：叩門重視家長及學生誠意

沙田區小學校長會主席、新學年將出任英華小學校長，現為馬鞍山靈糧小學校長陳美娟接受《香港01》訪問時指，區內學校曾討論「叩門生」議題，由於沙田區適齡學生人數未有減少，部分小學甚至需要加開一班應付需求，因此未有協定減收「叩門生」。

談及如何能提升「叩門」成功率，陳美娟直言，十分重視家長及學生的誠意，例如會參考其選校排位，是否將學校放在第一志願；在面試期間，則會視乎家長對學校的認識、選校原因、是否認同學校的教育方針等。

惟陳美娟強調，即使申請人未符合「111」（自行階段，統一派位的甲一、乙一均列為第一志願）要求，仍然有獲錄取的機會。她解釋，部分跨校網「叩門」的申請人，便不能符合「111」要求，惟相關學生若表現出色，學校同樣會錄取。

陳美娟認為，家長不應為了「叩門」面試，從而操練子女背誦「標準答案」。（資料圖片）

曾有家長預先購入校服讓子女穿着面試

被問及有否遇過奇特的「叩門」例子，陳美娟憶述，曾有家長專程為學生購買靈糧小學校服出席「叩門」面試，盡顯誠意，最終學校決定錄取；詎料，該名家長最終選擇入讀另一學校，陳美娟笑稱：「即是該名家長買了很多套校服，到不同『學校』叩門。」

陳美娟認為，家長不應為了「叩門」面試，從而操練子女背誦「標準答案」，但面試官能分辨家長及學生是否「口不對心」，此舉亦會為子女帶來不良影響，令其變得虛偽。

升學專家、喇沙書院前副校長趙榮德（資料圖片）

適齡學生減 家長「叩門」可較進取

升學專家、喇沙書院前副校長趙榮德接受《香港01》訪問時表示，雖然本年度有7區明言減收「叩門」生，但大部分地區沒有相關安排；整體而言小一學額沒有太大變化，但適齡學生減少，競爭相對減少，因此家長可以較進取，叩門階段可以選擇「好少少」的學校。

趙榮德建議，家長可到5間所屬校網的小學「叩門」，以增加子女獲錄取的機會。家長在進取「叩門」的同時，他提醒家長依然要量力而為，當中包括衡量子女的語言能力是否擅長心儀學校。

趙榮德建議，家長可趁公布派位結果的一段時間，致電有意前往「叩門」的學校，釐清對方的申請程序及申請要求，當中包括是否要符合「111」要求，即是自行階段，統一派位的甲一、乙一都選擇心儀「叩門」學校。

面試宜以完整句子作答

若獲邀面試，家長亦應與子女稍作準備。趙榮德建議，學生在面試期間，宜用完整句子作答以示禮貌，例如對方問及：「What is your name?」作答時宜用完整句子：「My name is Tom.」而非直接回答「Tom」。