【逃犯條例】家長今晚集氣會撐年輕人　發起人：林鄭不代表港媽

反對《逃犯條例》修訂爭議引爆本周三（12日）金鐘衝突，約百名示威者及警察受傷。一班家長發起今晚（14日）7時於中環遮打花園舉行「香港媽媽反送中集氣大會」，希望為「香港子女」打氣。 發起人之一的陳廣慧說，年輕人只為表達意見而走上街頭，眼見現時的局面非常痛心，直指自言「兩個孩子母親」的特首林鄭月娥，絕非代表「港人阿媽」，「佢可以返屋企講自己係兩個仔嘅阿媽，但唔係香港人孩子嘅母親！」

一班家長發起「香港媽媽反送中集氣大會」於今日（14日）晚上7時於中環遮打花園集會，希望為「香港子女」打氣。（資料圖片）

勸誡警員「英勇母親」將現身

在本周日（9日）數十萬市民遊行反《逃犯條例》修訂後，政府仍堅持如期本周三（12日）在立法會恢復二讀，結果當日在立法會外爆發警民衝突，警方發射至少150枚催淚彈、數發橡膠子彈和約20發豆袋彈，示威者及警員共有約百人受傷。與警察衝突的示威者，絕大部分是年輕人。

一班家長發起「香港媽媽反送中集氣大會」於今日（14日）晚上7時於中環遮打花園集會，呼籲特首打開僵局，立即撤回修例，強調「以母親堅定的力量，為香港的年輕人集氣，讓他們知道自己並不孤單」。

發起人之一的陳廣慧指，6月12日下午警方施放多枚催淚彈時，走近勸誡警員的「英勇母親」將出席集氣會分享感受。

6月12日下午警方施放多枚催淚彈時，走近勸誡警員的「英勇母親」將出席集氣會分享感受。（網上圖片）

陳廣慧說，她的兩名小孩現於本港小學就讀，上周日（9日）一家四口參與民陣所舉行的遊行，並跟隨大會,提示安全離開，惟晚上得悉政府的回應，未將民陣稱百萬人遊行放在眼內，她表明不能接受，因此理解年輕人想做多一點事去表達。

她強調，不止鏡頭下的片段令她動容，在周三早上她告假到金鐘，期間不少留守的年輕人勸告她「小心」，又着她未有口罩及頭盔保護，不要走近，又有多名學生向她遞上口罩保護，一切也十分和平。其後得知警方跟示威者發生衝突，令她感受很深，「作為家長，係要保護自己小朋友，點解而家係一班小朋友保護我哋？我係自私嘅，因為我係擔心自己嘅小朋友，想為佢哋將來着想。」她又感慨年輕人只為表達訴求，要求「特首林鄭月娥下台」、「撤回逃犯條例」，但竟然要「擔心得戴口罩遮住表達意見」，感到痛心，面對表達會香港未來的訴求，卻受到被催淚彈、橡膠子彈弄傷的準備，感到過分。

呼籲家長今晚勿帶小朋友出席

陳廣慧又憤指特首林鄭月娥接受訪問時，以自己為兩子之母，試圖感動大眾，同樣有一對年幼子女的她，則感到冒犯、憤怒，「我嘅小朋友喺香港長大，我不能對香港將來無信心，佢（林鄭月娥）不是『港人阿媽』，佢可以返屋企講自己係兩個仔嘅阿媽，但唔係香港人孩子嘅母親！咁你（林鄭月娥）唔使做特首，不配做人民公僕。」她希望各界不要針對年輕人，一班家長同樣也感到憤怒。

「香港媽媽反送中集氣大會」呼籲家長出席之餘，同時提醒家長避免帶10歲以下小孩同行，以策安全。陳廣慧表示，子女只為小學生，不適合到現場，將由丈夫代為看管，現時未知出席人數，又指理解現場可能有一定危險性，但「集氣會」 的程序只為個人分享感受，絕非暴力。