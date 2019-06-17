【消委會】內地美的牌兩款洗碗碟機　總評分勝日本樂聲牌

對於喜歡下廚但抗拒洗碗的人來說，洗碗碟機是一大恩物。消委會今日（17日）出版的新一期《選擇》，公布有關洗碗碟機測試。在六款較適合香港細小家居的坐枱式洗碗碟機中，內地家電品牌「美的」兩款產品，所得評分均較日本品牌樂聲牌為高，但售價卻低三至四成；當中潔淨表現評分，樂聲牌得分在六款產品中最低。 在同獲較優異評分的產品中，樂聲的本港代理信興電工，其自家品牌樂信的產品性價比最高，每部僅2,180元，比樂聲牌便宜一半，但總評卻高出1分，達到3.5分（5分為滿分），與美的等四款產品同分。

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測試由多國消費者組織共同進行

是次測試了市面上25款洗碗碟機，售價由2,180元至22,800元，樣本大致分為小型座枱式及大型座地式。測試由多國的消費者組織攜手合作，由國際消費者研究及試驗組織負責統籌，樣本主要於歐洲購買，並於歐洲的實驗所進行測試，亦有部分樣本由消委會於本港購買，並送交實驗所測試。

測試項目共有七方面：潔淨、烘乾表現、速度、效能表現、寧靜程度、使用方便程度及製造工藝，每項都有獨立得分，滿分為5分，再有一個總評，同樣以5分為滿分。

售價未必包基本安裝費

六款小型座枱式洗碗碟機中，均在內地製造。除了樂聲牌型號NP-TFM1總評只獲2.5分（滿分5分）外，其他均獲3.5分，包括內地美的牌兩個型號DWP63602A及M1(G)，以及東芝牌型號DWS-22AHK、金鼎牌型號CDCP6/E和樂信牌型號RDW-J5W。

六款產品售價由2,180至4,580元，最平為樂信牌產品，最貴為日本樂聲牌產品，前者為信興電工自家品牌，後者則由信興電工代理，可見貴價產品表現未必最好。不過六款產品中，只有樂聲牌及金鼎牌列明售價已包基本安裝費，美的牌型號DWP63602A每部售價3,198元，需另加130元基本安裝費；其他三款產品沒有列明基本安裝費。

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潔淨表現評分 樂聲牌產品包尾

洗碗碟機的潔淨表現應是最關鍵，測試按樣本標示的可潔淨碗碟套數，放入相應數量的標準碗碟及餐具，表面塗上食材醬汁，包括菠菜茸、碎肉、植物牛油/黑茶末、蛋黃、牛奶麥皮及沙律醬等，再經焗爐烘焗，以模擬碗碟及餐具擺放了一段時間才清洗，亦增加清洗難度。

潔淨程度以試驗人員目測每件清洗後的碗碟及餐具上的污點數目評分，再推斷整體表現。測試發現，潔淨表現評分，以最薄身的樂聲牌表現最低，只獲1.5分（滿分5分）；其他樣本則獲3至4分，當中以東芝牌產品獲得最高分，其次為金鼎牌、樂信牌及美的牌型號M1(G)，美的牌型號DWP63602A也獲3分。

消委會引述樂聲牌代理商表示，用戶日常使用可利用正常程序，可加強潔淨效果。

至於座地式洗碗碟機方面，來自斯洛文尼亞的「Gorenje」60厘米闊嵌入式洗碗碟機價格最高，為22,800元，評分為4.5分。同類產品中以波蘭製造的「依萊克斯」洗碗碟機的效能最佳，其價格比只11,800元。

消委會指，不少洗碗碟機的售價已包括市區送貨及基本安費，個別代理商則表示售價僅包括送貨，基本安裝會另外收費，安裝分水龍頭的分喉配件或延長接駁喉管須加收費用。此外，保用期過後，代理商或會提供續保服務，安裝費、年費及檢查費等。