【逃犯條例】工會指醫護人員拒交病人資料　遭警責罵並斥存心刁難

近日有反逃犯條例修訂的受傷示威者稱，到醫院求診後迅即被警方拘捕。立法會醫學界議員陳沛然踢爆醫管局急症室系統（AEIS）有「for police」（供警方）版面，可閱覽災難事件中的傷者資料。 公共醫療醫生協會主席馬仲儀透露，今日（19日）聯同香港專職醫療人員及護士協會的代表及部份前線醫護與醫管局管理層，包括現任及候任醫管局行政總裁梁栢賢及高拔陞開會討論事件。她提到有警員向醫護人員索取病人資料不果後，按捺不住責罵醫護存心刁難。她強調不提交病人資料是一貫做法，又引述高層承諾會與警方交涉。

各公立醫院都有警員長期駐守，當中急症室尤甚。（資料圖片）

急症室系統無需二次登入即可閱覽病人資料

警務處處長盧偉聰於6月13日的記者會上雖承認，曾在公立醫院內拘捕求診及正接受治療的示威者，但無透露如何得知示威者在院內。立法會醫學界議員陳沛然其後揭發急症室專用的病人資料系統AEIS，內設「for police」（供警方）版面，質疑系統有漏洞或令病人私隱外洩。醫管局回應時僅指，無人獲授權提交資料予警方，但坦言急症室較忙亂，醫護無需二次登入即可閱覽病人資料。

有醫護前線今日與醫管局高層就洩密事件開會，有份出席的公共醫療醫生協會主席馬仲儀透露，與會高層除了曾現身回應的醫管局質素及安全總監鍾健禮及醫管局急症科統籌委員會主席李啟明外，現任行政總裁梁栢賢及候任行政總裁高拔陞亦有出席。

馬仲儀（右）形容過去兩星期前線壓力大，引述會上有前線醫護分享的第一身及同事經歷，有聲稱是便衣警員、但無法識別的人士查詢病人資料。（資料圖片）

醫護：有擊便衣及神秘人查詢病人資料

馬仲儀指形容過去兩星期前線壓力大，引述會上有前線醫護分享的第一身及同事經歷，有聲稱是便衣警員、但無法識別的人士查詢病人資料，亦有較多人在分流站附近遊蕩，更有警員在索取病人資料未果後按捺不住，責罵其不合作，又認為醫護故意刁難。馬仲儀續指，明白現在大家會較心急，但認為有警員不按守則執行職務，或有較大風險令病人資料外洩，亦令醫護同事受委屈。馬引述醫管局高層稱，理解醫護感受，會就相關事宜與警方交涉。

工會在會上亦有反映急症室的困難，在於難以保障病人私隱，部份醫院的分流站與警崗貼近等問題。

將著手加強AEIS保安

至於急症室電腦系統存在保安漏洞一事，馬仲儀稱高層有提出一些建議，相信短期內可改善一部份的漏洞，高層同時承諾將再研究如何就災難事故作定義及分類。