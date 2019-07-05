【立法會衝擊】14區家長教師會聯會聯署　對年輕人行動感極度心痛

近月因修定《逃犯條例》問題，引爆社會深層次矛盾，七一回歸日更爆發衝擊立法會事件。家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊及十四區家長教師會聯會今日（5日）發表聯署指，鑒於近日有年輕人衝擊警察總部、稅務大樓，及立法會等事件，對近日的事件感到極度心痛和難過。 東區家長教師會聯會副主席趙明解釋該會沒有聯署，是因會員學校意見不一致。他質疑聯署信中為何沒有要求政府「做啲野」，同時更擔心近日出現的輕生問題，「希望有關部門做啲野出嚟！」

聯署指，作為家長，對近日在不同媒體傳播出來的信息，認為要平心靜氣及理性地作出分析，並應與子女溝通，了解信息的可靠性及合理性。（資料圖片／羅君豪攝）

聯署指，作為家長，對近日在不同媒體傳播出來的信息，認為要平心靜氣及理性地作出分析，並應與子女溝通，了解信息的可靠性及合理性，並認為應該向子女經常表達積極正面的信息，在處理一些不如意的事情，必須冷靜面對，多角度思考問題，多接納不同的想法，維護家庭為核心，不宜偏頗，做出影響正常生活甚至影響自己或他人人身安全的行為。

此外，聯署亦指出，在這段時期，作為成年人應有足夠的經驗面對，特別針對一些影響生命安危的情境，應予以勸喻及制止，堅信社會上的大小問題，總會有恰當的機制去解決，認為必須用理性和平的方法表達立場和意見。

家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊，以及十四區家長教師會聯會今日（5日）聯署表示，，對近日的事件感到極度心痛和難過。（資料圖片/羅國輝攝）

另外，他們呼籲所有家長要共同努力，多與子女理性溝通，多關懷，多引導，多分析，務求與子女共同在和平理性的氣氛下走向美好的明天。

聯署代表如下：

1. 家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊

2. 離島區家長教師會聯會

3.元朗區家長教師會聯會

4.屯門區家長教師會聯會

5.香港南區家長教師會聯會

6. 灣仔區家長教師會聯會

7. 觀塘區家長教師會聯會

8. 大埔區家長教師會聯會

9. 油尖旺家長教師會聯會

10.中西區家長教師會聯會

11.北區家長教師會聯會

12.深水埗區家長教師會聯會

13. 黃大仙區家長教師會聯會

14. 西貢區家長教師會聯會

15. 荃灣區家長教師會聯會

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