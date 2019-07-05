【逃犯條例】社署建議彈性支援青少年　社總：遲了三個星期

反對修訂《逃犯條例》引起的爭議至今未平，社署主動去信青少年服務中心或綜合家庭服務中心/綜合服務中心的社福機構，建議可靈活調動人手，加強外展服務以及緊急支援服務，社署會彈性處理服務量標準。 香港社會工作者總工會指，對於社署的彈性處理，本應感到欣慰，惟缺乏具體應變措施，忽略了青年人的擔憂，更有意圖把政治問題以服務解決之疑慮，社總更指，「這封信，遲了三個星期了。災難性的社區創傷早已出現！」因此，暫時只能視社署的彈性安排是一個公關手段，沒有全新的服務安排及具體的資源增撥，更沒有觸及青少年根本的負面情緒來源 —— 政府管治團隊的治港方針。

社署早前宣布，因應近日社區事件，會彈性處理本年度FSA要求。（資料圖片）

早前傳出有官立醫院涉洩露病人資料，社總在文中直言，年青人對於政府資助機構已有「白色恐懼」，因而未必主動找社工輔導。又鄭重呼籲，團體與進行個案記錄只需就青少年的情緒作紀錄，一切過去的行為應不作記錄，令青年人能安心求助，才能重新建立互相信任關系。

社總：社署應向政府高層轉述聲音

社總指，社署彈性處理服務量標準的安排「聊勝於無」，形同公關手段。又稱措施亦未有觸及青少年的負面情緒來源，社總解釋即是政府管治團隊的治港方針。社總又在文中重申，關心青少年的情緒、支援和輔導本來就是社署基本責任，而現時前線人員工作量爆煲，社署要做的應是向政府高層轉述，負面情緒源於特區政府漠示他們的聲音。

社總同時要求政府盡快撤回修訂，停止追究示威者，才能終止「白色恐怖」帶來的心理影響；又建議政府成立獨立調查委員會，挽回市民對政府的信任。