【九龍區大遊行】警方重申尊重新聞自由　稱個別議員阻礙執行職務

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突，至少5人被捕。整個過程中，多名在現場進的新聞工作者，在採訪期間遭警推撞。 警方今日（8）發聲明，強調警方一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，又指留意到在昨晚及最近的行動中，「經常有個別立法會議員站在警方的推進缐前，阻擋警務人員，嚴重阻礙警務人員執行職務。」認為行為對相關人士的人身安全造成極大風險。警方又指，絕對不可能在執法行動期間，暫停行動向議員解釋警務工作

警方揮動警棍拘散群眾。（盧翊銘攝／資料圖片）

昨晚（7日）警方於旺角清場期間曾發生多次警民衝突，由於部份警員在執法時沒展示委任證，又有示威者被警棍打至頭破血流，引起警權爭議。此外，警方凌晨推進防線期間，多名記者在場採訪遭警員推撞喝罵，攝影記者協會及記協均有發聲明譴責。

警方今日（8日）發聲明，表示「尊重市民表達意見、言論及集會的自由，並一直全力協助市民進行和平理性的公眾活動」。警方續指，最近有不少示威人士未有按法例要求通知警方舉行集會，不但在多處非法集結，更衝擊警方防線；示威人士亦多次佔據及堵塞道路，嚴重癱瘓交通，對公共安全及公共秩序構成嚴重威脅。

呼籲傳媒切勿「零距離」採訪

警方表示，一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，亦明白傳媒有需要拍攝警方驅散的過程，在可行的情況下，警方會派出警察傳媒聯絡隊提供協助，在不影響警方行動成效的前提下，盡力便利傳媒工作。警方呼籲傳媒工作者，在採訪公眾活動或大型的示威活動期間，應以自身安全為上，在警方進行驅散時，切勿「零距離」貼近警察的推進線，以免發生危險。

有市民昨日（7日）於九龍區發起反修例遊行，由尖沙咀梳士巴利花園，行至高鐵西九龍站表達不滿。（余俊亮攝／資料圖片）

警方又表示，留意到在昨晚及最近的行動中，當人員向前推進進行驅散時，「經常有個別立法會議員站在警方的推進缐前，阻擋警務人員，嚴重阻礙警務人員執行職務。」警方指出這些行為亦同時為議員本身、警務人員、傳媒及示威者帶來極大的人身安全風險。又指驅散行動的目的，是希望盡快恢復公共安全和秩序，及減低道路被阻塞對公衆所造成的不便。警方呼籲任何人士切勿以任何方式阻撓警方的行動，否則有可能會觸犯妨礙警務人員執行職務罪。

驅散行動時不會向議員解釋

警方續言明白立法會議員的工作，亦樂意在合適時間向他們解釋警務工作，但這必須在不影響警方行動需要和成效的大前提下進行，而絕對不可能在執法行動期間，如驅散行動進行時，暫停行動向議員解釋。

警方表示留意到在昨晚及最近的行動中，當人員向前推進進行驅散時，「經常有個別立法會議員站在警方的推進缐前，阻擋警務人員，嚴重阻礙警務人員執行職務」。警方指出這些行為亦同時為議員本身、警務人員、傳媒及示威者帶來極大的人身安全風險。（盧翊銘攝／資料圖片）

警：一直採取容忍態度

其中就昨日（7日）在九龍區舉行的遊行活動，警方表示在下午5時30分遊行宣布完結後，「有示威人士開始堵塞廣東道及沿彌敦道北行線，經尖沙嘴、佐敦、油麻地，向旺角方向前進，沿途警方一直都採取容忍態度，讓示威人士表達訴求，沒有加以阻止。」

警方又指，當示威人士接近旺角一帶時，有人開始霸佔彌敦道南北行全線，令九龍區最主要的幹道被完全堵塞，嚴重影響附近一帶的交通。警方於是在晚上九時左右，在彌敦道與亞皆老街交界位置設立防線，向示威人士發出警告，呼籲他們離開，但部分示威者拒絕聽從警方的勸喻和警告，並作出個別的暴力行為；加上警方留意到當區附近人流密集，並有大量橫街窄巷，難免增加現場的安全風險，因此決定採取驅散行動。