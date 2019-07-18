【星洲港醫】香港公院逼爆　資深港醫：在新加坡，醫療非「福利」

香港公營醫療開支年年遞增，醫院管理局在2019/20 年獲得的經常撥款達688 億元，但即使資源增加，公營醫療服務逼爆的狀況不但未見改善，情況更不斷惡化，除急症室排長龍、病床佔用率經常超過100%，專科新症輪候以年計已是香港公營醫療體系荒謬的日常。 對照新加坡，香港公營醫療服務逼爆的底因，很可能在最基本的定位上就有分別。到新加坡執業達12年的李志偉醫生坦言，在獅城，醫療服務並非「福利」，公帑補貼不是無止境，居民起碼要自付兩成醫療費，因此「一般人都不想入醫院，真的住醫院也希望早點出院。」香港公立醫院住院費劃一120 元一晚，而新加坡人要自付某個百分比的醫療費，在相對完善的醫療融資制度下，當地濫用公共醫療資源的情況較少。 （《星洲港醫》系列報道四之三）

李志偉醫生在2007年起轉到新加坡私人執業。（受訪者提供）

兒童血液及腫瘤專科醫生李志偉，已在新加坡私人執業12年，此前他曾於香港公立醫院任職20年，行醫經驗豐富。在2007年，他獲獵頭公司挖角到新加坡私營醫療機構開拓兒童血液科、腫瘤科、血幹細胞移植等服務，他向《香港01》直言，當初轉戰星洲，是當時「對公院工作有點膩、有點不滿，已萌去意」，加上對新加坡的醫療發展空間有好奇心，認為「沒有多少同業可以越洋挑戰」，於是放棄在香港的事業，在新加坡展開事業新篇章。

像其他海外醫生一樣，當年李志偉踏足新加坡之後，獲批兩年有條件註冊在私家執業，一年半後他已獲正式註冊。負責監督他的是一位資深兒科醫生，每次也要幾近向對方匯報所有個案，雖然該名監督醫生尚晚其一輩，實際彼此經驗相若，匯報個案反成為經驗交流。他認同，對海外醫生作有條件註冊和監督，已可保障醫療質素。

新加坡醫院病人求醫環境。（新加坡國立大學醫院宣傳片截圖）

基本生活原則是自食其力 公共醫療補貼設上限

香港醫療服務逼爆，專科新症輪候動輒以年計，但同樣的輪候時間，在新加坡一般不超過17周。李志偉認為，討論新加坡的醫療制度，需要看當地的求醫文化與醫療融資。他指出，新加坡人的基本生活原則是自食其力、用者自付。新加坡現時推行全民醫療保健，每名有收入的居民均需要為基本醫療戶口供款，承擔個人健康開支。他們到公立醫院求醫，最多只獲八成補貼，其餘自費。

他直言，醫療服務在新加坡不是「福利」，公帑補貼並非無止境，而當地政府制定醫療政策時，原則是富裕家庭購買保險減輕公營醫療壓力，貧窮人士的戶口或獲資助供款：「這是新加坡人的共識，不能怨天尤人。這反映在人口政策上，沒錢的人、沒有能力負擔醫療費用的人，根本沒有資格來新加坡工作或居住。」

(香港01製圖)

8%至10.5%收入撥醫療供款戶口 並設基本醫保

翻查新加坡中央公積金（CPF）局網頁，當地公民及永久居民一般會開設CPF戶口，該戶口可以細分為3個戶口，分別是普通戶口（Ordinary）、特別戶口（Special）、保健儲蓄戶口（MediSave），以應付房屋、退休投資產品及醫療等開支；滿55歲會自動設立多一個退休保障戶口。

CPF戶口由僱主及僱員共同供款，比例隨薪酬及年齡而不同。其中在醫療方面，有保健儲蓄戶口「MediSave」，按年齡及收入規定其供款額。舉例說，在私人機構任職、月薪達750新加坡元（約4300港元）、屬公民或成為永久居民第3年的人士，在未滿35歲、35至45歲、45至50歲分別需要將相當於收入的8%、9%、10%的CPF供款撥於MediSave戶口，而50歲以上人士則撥10.5%。而自僱人士亦有類似供款分類。



MediSave 戶口能夠為供款人繳付最多80% 公立醫院的住院費，視乎病房選擇及其他開支。如提升至公院較高等級病房、有較大病症開支如癌症化療、血液透析等，或者需支付部分私家醫院費用，便可透過由CPF 管理的醫療保險計劃「MediShield Life」支付。此外，較有經濟能力的CPF供款人亦可購買額外私家醫療保險計劃。「MediSave」同時容許供款人將自己的戶口存款，調撥出來幫助家庭成員繳付醫療費，例如配偶、子女及父母。