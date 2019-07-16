【星洲港醫】移居新加坡33年　港醫不願回流：教育住屋問題是阻礙

香港公營醫療系統爆煲，病床及醫生人手均不足，2018/19 年度公院醫生流失率創11年新高，達6.5%。有立法會議員建議參考新加坡模式，免試引入海外醫生為香港「救火」。《香港01》訪問三位曾赴或正在新加坡行醫的香港人，從其視角剖析當地醫療制度。他們都走入新加坡醫療系統核心，最終有人回流香港、有人選擇落地生根。 《星洲港醫》系列第一集，由移居新加坡33年的韋俊韜醫生，訴說當地免試引入海外醫生、在當地執業與生活的經驗，他在當地行醫25年並已入籍。近年香港政府着力吸引海外醫生回港，他接受視像訪問時坦言有不少因素令他不考慮回流，包括居住環境及教育配套等。 （系列報道四之一）

韋俊韜醫生表示，若要回流香港便要為兒子（右）尋找國際學校，並不容易。(受訪者提供) 新加坡的吸引之處在哪裏？上世紀八十年代，韋俊韜是香港華仁書院高材生，當時香港面對前途問題，他憑中五會考八優佳績取得新加坡學校的獎學金，1986 年到當地讀高中，1989年考進新加坡國立大學（NUS）醫學院。他回憶，當年醫科學額為178個，當中僅10個名額留予非新加坡人。1994 年醫科畢業後，他於新加坡國立大學醫院（NUH）任職，完成6年的專科培訓，其後一年獲政府保送至美國深造，回新加坡後逐步晉升為顧問醫生及助理教授。2006 年他轉為私人執業，目前任職新加坡伊麗莎白諾維娜醫院專科中心。 香港住屋空間狹小 新加坡住組屋有1,200 平方呎 現年50歲、腸胃及肝臟科專科醫生韋俊韜表示，離港多年的他，已娶了新加坡太太，兒子正就讀小學，一家已在獅城落地生根，不會考慮回流香港執業。他解釋，假如舉家回港，兒子不懂中文，要尋找國際學校不容易，加上香港人多擁擠，塞車問題嚴重，居住空間狹小，回港後生活質素無可避免降低：「以前我（與家人）住勵德邨，僅300平方呎；在這裏，住組屋有1,200 平方呎。」 加上他若要回港行醫，必須考取執業資格試，他認為要密集溫習才可能通過考試，但他不打算這樣做，基於上述原因，其抉擇非常清晰，就是繼續留在新加坡。

韋俊韜醫生在新加坡行醫25年，現時是私人執業腸胃及肝臟科醫生。（受訪者提供）

曾拒絕東南亞醫生變正式註冊 澳洲醫生嫌辛苦離開獅城

對於香港的醫療人手困局，有人建議仿效新加坡模式，引入海外醫生，對於這個議題，韋俊韜深有感受，因為他在新加坡任職公立醫院顧問醫生期間，也負責監督初級醫生及海外醫生。雖然，香港不少人著眼新加坡「免試」執業，但韋俊韜說，這套制度的重點其實在監督，形容相關制度非常嚴謹。

他解釋指，新加坡一般會和海外醫生簽約一至兩年，倘期間表現不濟，或不獲續約。他試過以一對一方式指導一名馬來西亞華人初級醫生，每年為其續約，經三、四年培訓，該醫生表現不俗，當上註冊醫生，惟最終選擇返大馬執業。

韋俊韜亦曾指導過一些來自東南亞國家的醫生，由於對方不習慣新加坡的醫療程序，診症時較易出錯，最終未獲院方推薦成為正式註冊醫生。海外醫生要適應的，還有新加坡較西方國家醫院更繁重的工作量。韋俊韜表示，曾有澳洲醫生到新加坡當上初級專科醫生，但對方只任職一星期便回國，原因是「新加坡太辛苦，太多病人。澳洲下午4點半便可下班游水滑浪，在新加坡要下午5、6點才下班」。

韋俊韜（右三）與私家醫療機構同事慶祝節日。（受訪者提供）

考試可谷出嚟 可降低門檻吸引海外醫生至香港公院

若要增加香港對海外醫生的整體吸引力，韋俊韜認為，當局可考慮降低執業門檻，不一定規定要考試，「因為考試可以谷出嚟」，反之，如觀察海外醫生一段時間的表現，例如2至3年來評核不失是合適方法。

而由於香港不缺私家醫生，他認為應吸引海外醫生到公院服務，以減輕公院壓力，例如要在公院工作3至5年，表現達標才批准他們成為正式註冊醫生。他承認，此方法需要資深醫生負起監督責任，會「辛苦啲」。

他又指出，香港公立醫院醫生診症數目多，海外醫生倘要接受培訓監督及適應當地做法，需要一定的時間、空間：「需要少看些病症才能學習到東西，但病人又不能等待太久，不容易做到。」

韋俊韜醫生接受香港01視像訪問。（蕭文學攝）

香港薪酬較高或吸引外國醫生 惟語言是挑戰

韋俊韜認為，到香港行醫，對年輕醫生仍有一定吸引力，主要是香港醫生薪酬明顯較新加坡高。他分析，新加坡醫生人手供應漸充足，資深醫生未必有意欲來港，但30 歲出頭的醫生，或會受薪酬吸引願意來港一闖。

不過，語言亦是一大挑戰，新加坡以英文為主要溝通語言，但香港大多數市民說廣東話，海外醫生若要到香港執業，診症時需要克服這語言難題。

新加坡國立大學醫院（NUH）是其中一家公立醫院。（NUH facebook圖片）

新加坡公院收私症 助挽留醫生人手

其實，新加坡亦知要和其他國家、地區，競相吸引及留住醫療人才，始終要有較佳薪酬待遇。那麼，新加坡如何挽留公立醫院醫生呢？原來在當地具較高年資的公院醫生，可以接收一定數目的私家症，換言之是可以「搵真銀」，同時又可以留在較多機會處理複雜病症的公院，以提升臨床經驗，對於不想到私人市場闖，又希望提升待遇的醫生而言有其吸引力。

韋俊韜說，以他曾任職的新加坡國立大學醫院（NUH）為例，一般是副顧問醫生開始，便可以診治私家病人，除基本月薪外，可獲發放額外薪金。NUH 規定醫生若要接私家症，亦要負責一定數量的公營病人（以醫保戶口付費的資助病人），以免後者被忽略。

韋俊韜稱，以前在NUH工作時，約八成是受資助病人，兩成屬私家症。他舉例指，如需看4節門診病人，其中3節是資助病人、1節是私家症。而當地部分公院醫生在日間診治受資助病人，容許晚間接收私家症。在新加坡，受資助病人病人不能選擇指定公院醫生，私家症則可以，但要自付診金。至於香港，除了兩間大學醫學院的教授外，其他公院醫生不得接收私家症增加額外收入，由於機制較欠彈性，要留住人才在公院系統，自然較困難。