【星洲港醫】赴新加坡行醫9年回流港醫：仿獅城免試執業說易行難

香港公營醫療系統爆煲，病床及醫生人手均不足，有人建議參考新加坡模式，免試引入海外醫生為香港「救火」。《香港01》訪問三位曾赴或正在新加坡行醫的香港人，從他們的視角剖析當地醫療制度。他們都走入新加坡醫療系統核心，最終有人回流香港，有人落地生根。 由新加坡回流香港的程醫生分析指，兩地的醫療體系、臨床工作環境差異大，香港未必能直接仿效獅城，以免試兼監督引入海外醫生，取代現行的執業資格試。他指出，香港公院醫生工作量大，當實習醫生都難以兼顧教導時，遑論持續地監督海外醫生的表現，故關鍵在改革醫管局。 （系列報道四之二）

新加坡以免試形式引入認可海外院校的醫生，並設監督期。（資料圖片／黃寶瑩攝）

海外醫生免試執業 不代表把關制度寬鬆

引入海外醫生是香港醫界的「惹火」話題，不少倡議引入海外醫生的醫學界人士、議員等，都受到醫界既得利益團體炮轟。在香港取得醫生執業資格的程醫生（化名），曾是新加坡「海外兵團」的一員。他接受《香港01》記者訪問時坦言，因為不想捲入「免試引入海外醫生」爭議，不便具名受訪。

十多年前，程醫生以海外醫生身份，到新加坡公立醫院工作，獲得專科培訓機會，前後在當地行醫約9年，後來因要照顧年邁雙親而回流香港。他回港後曾在公立醫院工作，惟不習慣醫管局的文化，最終轉投私營市場。作為曾通過新加坡免試註冊制度執業，以及服務過兩地公立醫院的過來人，程醫生直言，讓海外醫生免試執業，不代表把關制度寬鬆。

曾經面對醫生人手不足的新加坡，在吸納海外醫生時，發展出一套與香港不同把關制度。新加坡設有認可海外院校名單，由當地衞生部轄下的醫藥理事會（簡稱SMC）把關。

（香港01製圖）

免試執業監督制度嚴謹

在名單內院校畢業的醫生，如獲得新加坡指定醫療機構聘請，不論是否擁專科資格，都可申請有條件註冊在當地行醫。他們不必再考試，惟一般需要在指定公營醫療機構接受2年或4年監督期（視乎有否持專科資格及是否新加坡公民），由資深醫生擔任監督者。倘若他們表現令人滿意，便可獲SMC 考慮批准正式註冊，否則可能被延長監督期或撤銷註冊。獲正式註冊者，就能夠自由選擇在公私營機構工作。

部份海外醫生亦可以直接獲批准在私營醫療機構受監督下執業，例如其海外專科資歷獲得新加坡專科認證委員會（簡稱SAB）認可，加上專科經驗達5年。此外，指定院校的畢業生，也可透過臨時註冊在當地做實習醫生一年，然後再申請有條件註冊接受監督下行醫。海外醫生倘要申請為有條件註冊醫生，必須先獲得當地機構的聘書。

至於希望到香港執業的非本地培訓醫生（下稱海外醫生），若希望私人執業，必須通過執業資格試；若只有公院或大學醫學院工作，則可免試申請有限度註冊，定期續約。

新加坡國立大學醫院診所的病人求醫情況。（大學宣傳片截圖）

香港在培訓制度、醫生流失等問題，都窒礙香港仿效新加坡引入海外醫生的方式。

「准你來做，已經是考試」

那麼，香港現行的考試制，和新加坡的免試制，孰優孰劣？程醫生說：「考試一百分，不代表不會醫死人」，即使沒有執業試，同樣可以保證到醫生質素。不過他亦強調，香港如要引入新加坡的海外醫生免試模式，尚需要多方面的制度改革配合。

程醫生分析，新加坡醫療界競爭激烈，非常重視醫生培訓質素，必須確保病人安全：「准你（海外醫生）來做，已經是考試，不管你（公開試考到）10A、8A，總之要和新加坡人一齊做，（看你）爭唔爭得贏。」

當年他在新加坡當初級受訓醫生，在公立診所每做兩、三個診症，也有資深醫生把關提點，隨着經驗累積，主管才放心讓他獨自診治更多病症，「（當地的）診症文化核心是安全，如不肯定、有不妥便要立即交給上一層的醫生處理，不可以搏。」假如受訓醫生表現良好，可獲得額外獎金；若犯錯，部門主管都要「上身」，例如撰寫報告解釋為何沒有做好監督。

綜合而言，程醫生認為香港在培訓制度、醫生流失等問題，都窒礙香港仿效新加坡引入海外醫生的方式。

新加坡國立大學醫學院（NUS）是當地最歷史悠久的醫學院。（NUS官方網頁影片截圖）

香港公院醫生「得閒死唔得閒病」，就連本地的實習醫生亦難以照顧，何況兼顧監督海外醫生的額外工作？

新加坡強勢政府 嚴控醫院培訓水平

首先，新加坡是強勢政府，主導政策能力強，當地衞生部會審視醫療機構的培訓水平是否符合標準，例如要求機構提交培訓計劃內容，衞生部更可向受訓醫生了解該機構是否真正落實培訓措施，否則政府有權削減該機構的資源。

反觀在香港，醫管局既提供服務又負責培訓專科醫生，有利益衝突之嫌，難以確保初級醫生有足夠培訓。兩地差別在於，新加坡是由政府中央掌控醫科教育的質素，香港則是分散地由醫管局不同部門的資深醫生掌管培訓，例如分配做手術的機會，便由部門主管決定。

香港公立醫生工作量 難兼顧監督海外醫生

有香港立法會議員倡議，安排海外醫生在公院工作五年，由醫管局監督其行醫水平，若表現滿意即可成為正式註冊醫生。程醫生認為此建議在香港不可行，因為香港公院醫生工作已超負荷，平日要診治的病症已太多，加上大量行政工作，真的是「得閒死唔得閒病」，就連本地的實習醫生亦難以照顧，何況兼顧監督海外醫生的額外工作。

本港公立醫院的資源分配有根本問題，愈多病人就愈多資源，醫院管理局沒有誘因減少病人數目。

公立醫院醫生工作量大及流失率高，相信難以兼顧海外醫生的監督工作。（資料圖片）

醫管局人手流動太大 不利培訓、監督工作

另外，香港公立醫院資深醫生流失嚴重，直接阻礙監督海外醫生的機制運作。程醫生指，新加坡的公院醫生流失率很低，不像香港般每年也有大批醫生離職，「醫管局（醫生人手）流動太大，對培訓、監督醫生質素都很不利，未必做到新加坡監督海外醫生的一套。」

他認為本港公立醫院的資源分配有根本問題，「愈多病人就愈多資源」，醫院管理局沒有誘因減少病人數目，必須透過外力改革醫管局。

他又形容，新加坡免試制度上，認可海外院校名單僅僅是門檻，還有嚴格的培訓監督制度。他還感受到一些引入免試海外醫生的潛規則：「我相信政府批准我的工作申請時，除了醫學經驗，還會審視我的家庭背景，例如是否單身、會否在當地生兒育女等。」

此意味，新加坡吸引海外醫生到當地執業，除了是要紓緩當地醫護人手不足之外，背後更有一套吸納海外人才到當地發展、定居的人口政策邏輯，完勝香港的空談式「人口政策」。