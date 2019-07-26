【元朗黑夜】逾千醫護集會反暴力　護士直擊白衣人打人：令人恐懼

反修例風波持續，醫護界分頭行事，發起集會聲援。公立醫院前線今號召（26日）於伊利沙伯醫院集會，並以白袍、頭盔為記，回應元朗發生的暴力事件，促請有關人士停止暴力行為，亦懇請警方克盡己任，政府亦應保護市民免於恐懼。 集會發起人之一黃樂孺提到，他們對元朗暴力事件感到憤怒和傷心，痛心的是經此一夜香港再沒有安全的地方，更甚是有同事因此未敢回家，需在醫院留宿。他又重申，不管入院求醫者的政治立場如何，醫護亦會盡力拯救，前線醫護將繼續緊守崗位，與香港市民同行。 約晚上6時半，大會宣布有1500人出席，坐滿網球場，部分人在附近停車場未能進入。

本周日（21日）大批白衣人現身元朗西鐵站，手持武器無差別攻擊市民，多人浴血。(資料圖片)

+ 3 + 2

7月21日元朗西鐵站發生了嚴重的暴力事件，有醫護人員在伊利沙伯醫院發起「醫護市民，一起同行」的集會。伊利沙伯醫院急症室醫生，集會發起人之一黃樂孺提到，他們對7月21日元朗港鐵站發生的暴力事件感到憤怒和傷心，痛心的是經此一夜香港再沒有安全的地方，「我哋都係香港人，我哋都有同事係屯門天水圍返工，嗰一日及之後幾日，大家都唔覺得安全，一樣恐懼，一樣人心惶惶」。他更提到有同事因此未敢回家，在醫院留宿。

黃樂孺又希望市民知道，不管其政治立場如何，醫護亦會盡力拯救，他又提到，當晚一名白衣人在元朗事件期間心臟驟停，而救護員亦會盡力救助，他強調心臟驟停絕對是九死一生，若非救護員、醫護人員盡力救助，他會很危險。對於政務司司長張建宗今日首次向元朗受傷的市民道歉並提到政府責無旁貸，黃直言，「我哋同市民齊上齊落，佢哋接受我哋咪接受。」

醫護集會發起人之一黃樂孺醫生。（陳芷昕攝）

護士直擊：很多市民跑至告訴客戶服務站職員，要求報警

醫護人員李姑娘7月21日正正身處元朗西鐵站現場，當時有市民提醒他們不要穿黑色衫，見到很多白衫人跳入閘打人，很多市民跑至告訴客戶服務站職員，要求報警。有女士被打到頭破血流，「我想用我所知的警護知識幫香港人，現場亦有其他醫護幫手，帶傷者到洗手間急救」。一直有受傷市民被帶到洗手間要求幫助，她認為情況令人恐懼，但現場一直未得到援助，強調政府需回應訴求。

伊利沙伯醫院曾護士稱，他於7月21日不在元朗，但他翌日回家途中，朋友傳來的影片中所見，他所住的地方，有一名黑衣人被4至5名白衣人圍打，他坦承自己十分害怕，害怕肢體暴力，亦伴隨無助的恐懼，他認為根據當晚警方處理元朗暴力事件的手法，他相信自己被打不會得到適切的幫助，他斥政府一直未有正面回應市民訴求，強調市民應「面對恐懼，絕不低頭」。

見到警察同黑社會搭晒膊頭，正常人都唔會接受

陳先生本身是伊利沙伯醫院放射部員工，他放工後也出席集會。他表示過往數周都有參與遊行，對於政府一直未有回應，更發生元朗西鐵站的暴力事件，他認為已非陣營問題，直稱：「直播年代，見到警察同黑社會搭晒膊頭，報警警署又落閘，我覺得正常人都唔會接受到。」對於張建宗今日致歉，他表示不接受，認為政府是「聞到啲味」，感受到民怨四起，希望為事件降溫，減少明日上街遊行的人數，但他認為成效不大，「佢就係想我驚架嘛，我著件黑衫又驚、白衫又驚，去元朗又驚，沙田又驚，做咩啫？」強調自己一定會去明日的元朗。

伊利沙伯醫院急症室陳護士表示，過去亦有參與反逃犯條例遊行，而今日出席參加在伊利沙伯醫院旨在提醒市民，醫護將和他們一起同行，他希望藉此提升市民對7月21日元朗暴力事件的重視。陳護士又呼籲各個界別要做好自己本份，要緊記個人責任，最初選擇這個行業的初心。

大批醫護人員出席集會，包括杏林覺醒成員黃任匡醫生（持白頭盔者）。（羅君豪攝）

聞警察遲遲未救援 現場響起一片噓聲

杏林覺醒成員黃任匡醫生亦有到現場發言，他手持頭盔，斥香港警察接到求救後久久未到場，警察代表還回應指，不是40分鐘到場，是39分鐘。現場即響起一片噓聲。黃任匡稱警察不應再稱自己是專業的團隊，強調當日甚麼人都救，「一個人是否專業同人無關，即使『毅進仔』亦可專業。」

蔡堅斥政府堅持唔做嘢

醫學會前會長蔡堅發言時提到，6月中已要求醫學會發出立場或聲明，但一直未能成功，感到慚愧，他感謝醫護今日可組成集會，讓醫護團始發聲。他又直斥政府是「狗屎垃圾」，稱他們已聽到聲音，但「堅持唔做嘢」，斥政府內「係人係鬼都唔清楚」。他呼籲現場人士團結，以非暴力遊行，向政府施壓。他又提到自己有出席6月9日及16日的遊行，「如果再有需要，我一定會出嚟」。

前線醫生聯盟代表蕭旭亮向現場醫院員工稱，日後會否出現災難應變（Disaster call）亦屬未知之數，希望醫護、文職亦緊守崗位，不要洩露病人資料。香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀提到，有工會組織以傳真方式公開醫管局同事身份同屬暴力，她希望醫管局回應各種暴力事件。

公立醫院前線今號召（26日）於伊利沙伯醫院集會，促政府保護市民免於恐懼。（網上圖片）