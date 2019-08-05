【8.5罷工】新巴逾200車長車房員工罷工　南區會計師添馬公園撐場

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，本港今日多區早上（5日）有市民發起不合作運動，中午起在七區舉行集會，並發起「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課。新世界第一巴士公司職工會理事長林錦標亦到添馬公園參與集會，他表示今早有逾200名新巴車長及車房員工參與罷工行動，佔總車長人數逾五分之一。 另外，亦有在南區工作的會計師，一行五人趁午飯時間到場參與集會。他們表示公司今日有逾半人請假參加罷工，希望透過罷工表達五大訴求。

林錦標聯同數名工會成員同到添馬公園參與集會。他透露，今日早上有逾200名車長及車房員工參與罷工活動，佔整體車長人數逾五分之一。他表示今日是響應民間訴求，呼籲員工參與罷工，強調自主權在於員工身上。

林錦標指今日的罷工活動，並未經理事會同意，暫時今日到達添馬公園集會的人均是理事，至於其他員工會否到場參與集會，他則表示交由員工自行決定。他續指今次罷工行動是屬政治性質，而公司至今未有表態支持員工參與罷工與否，所以有部分員工對罷工行動有所保留。

問及會否擔心公司會秋後算帳，林錦標則表示相信公司會體諒員工參與罷工的性質。他透露新巴未有反對員工參與罷工活動，但有呼籲員工要謹守崗位，他亦呼籲上班的員工可用另一種方法表達訴求，包括「安全駕駛」等。

於本港一所中資銀行上班的員工李先生亦趁午飯時間，獨自到場添馬公園參與罷工集會。（張美華攝）

林鄭月娥講話「煽風點火」

添馬公園現場，亦有在南區上班的會計師特地趁午飯時間乘車到場參與集會。其中何先生表示，今日公司有逾半數職員請假，響應罷工行動，而他們一行五人則趁放飯時間參與集會。

何先生透露，今早亦有受不合作運動影響，導致上班路程受阻，惟他坦言「幾好啊，都係一日半日啫」，希望今日集會能繼續表達五大訴求，又認為今日早上林鄭月娥的講話是「煽風點火」。

另外，中資銀行員工李先生亦趁午飯時間，獨自到場添馬公園參與罷工集會。他透露公司今日幾乎沒有員工參與罷工行動，所以希望透過參與短短的午飯時間，參與集會，表達五大訴求。

有在南區上班的會計師，一行五人特地趁午飯時間乘車到場參與集會。（張美華攝）

大學生凌先生正在美資銀行做實習生，趁午膳時間前來參與集會，他希望能盡一分力，因明白未必每個市民都能罷工，希望自己可以貢獻些少，強調若不出來香港將無將來。他形容特首林鄭月娥今早所說的皆是廢話，只將近日事件矛頭指向示威者，既然市民和平表達意見，政府不聆聽，嘲「不如政府教示威者點做好」。

對於林鄭指網民煽動民族情緒，凌先生指會否是因為網民的一句說話就有200萬人上街示威，叫政府嘗試在網上說一句，看看會否有200萬人上街，批評林鄭弄不清楚因果，整件事由政府而起，認為林鄭需回到起因，讓示威者在表達訴求時亦得到回應，稱「無人會揀行呢條路」，是政府有錯在先。

政府不願成立獨立調查委員會，他認為獨立調查委員會是看整件事情發展，非只針對警察有錯，獨立調查委員會亦有可能還政府清白，指現時不願成立委員會，即「身有屎」。他又指若政府或警隊犯錯，希望他們認錯，坦言做錯事不肯認錯，是衝擊社會每個人的價值。