【機場集會】機管局增強安檢　福建旅客提早6小時到機場

網民發起一連三日在香港國際機場舉行「萬人接機」行動，今日（10日）為第二日，有數百名穿黑衣示威者人出席。集會無獲不反對通知書，不過未見警員在場，機場管理局也未有驅趕。 機管局昨起在離境大堂加強安檢，必須持有登機證及護照，才可進入航空公司的登機櫃位辦手續，有旅客提早6小時到機場，以防行程受阻。

機場第二日舉行萬人接機集會，現場放有不同語言示威標語。。（李樂天攝）

因應有集會，機場離境大堂登機櫃位段繼續放置鐵馬，只允許持有效登機證和護照的旅客及機場員工進出，不少離港旅客預防不測，提早數小時到機場等候。

來自福建的楊先生，將乘搭下午6時的航班，不過因應機場情況，他提早6小時到機場，惟他稱並不介意和平集會，「和平表達意見是人民的自由權利。」另一乘客王先生則表示，活動影響了行程，一家要提早3小時半出發，「只要不太影響市民，我們都支持，林鄭月娥應該回應市民訴求。」

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黃先生一家亦提前4小時來到機場，順道支持靜坐人士，「今日特意提早到機場，林鄭月娥必須聆聽民意，不要再做縮頭烏龜。」有外籍旅客表示不知道機場有集會，認為市民受集會自由權利，並對靜坐人士派發外語宣傳單張感驚奇。