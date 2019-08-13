【警方記者會】警指臥底有兩底線　為何元朗北角荃灣無喬裝？

昨日（12日）警方記者會由多名警隊高層主持，包括警務處副處長（行動）鄧炳強、助理處長（行動）麥展豪、警察公共關係科總警司謝振中等，逾三小時的記者會，傳媒向警方提出兩個月來多項公眾關注的問題，其中在811銅鑼灣示威現場中，有傳媒拍攝到數名身穿黑衣、戴上口罩及頭盔的男子，將示威者制服在地拘捕，令人質疑有警員假扮成示威者，警方的回應亦成為記者會上的焦點。鄧炳強在被追問下，承認警方有派員喬裝成不同人物，及後再有記者追問，為何在銅鑼灣示威當日派員喬裝示威者，惟連日來在元朗、荃灣及北角的施襲事件中，警方並無派人喬裝混入涉事人士當中，公共關係科高級警司江永祥則表示，警方處理不同事件時，會有不同戰術應對，並非每次均需派員喬裝。

警察公共關係科總警司謝振中（中）強調，警方沒有派員喬裝記者。 （鄧詠中攝） 對於警方指有派員喬裝成示威者進行拘捕行動，是因為情報顯示他們有預謀及有組織地犯案，在場有記者追問，為何早前的元朗、荃灣及北角的施襲事件中，警方並無派員喬裝調查，質疑是否雙重標準。鄧炳強指，喬裝策略是針對核心暴力的示威人士，屢次在示威現場使用致命武器攻擊他人，惟再被記者質問，「棍同鐵通唔係致命？荃灣啲刀手唔致命？」鄧則回應指，警方情報顯示，暴力示威者多次使用丫叉、汽油彈等致命武器，「情報顯示佢哋有做過呢啲行為，警方有責任制止佢哋繼續做」，又指北角、荃灣等地區發生的事件，與示威活動情況非常不同。 江永祥回應北角事件：以高姿態巡邏處理 江永祥隨後回應指，自己亦任職過刑偵部門，處理過臥底行動，強調北角、荃灣等地區的施襲事件，警方並非「冇做嘢」，「好似北角咁，我哋收到情報，於是放咗好多同事落去，以一個高姿態巡邏，所以噚日冇大型打鬥事件發生」。江又指，刑偵經驗告訴他，進行喬裝行動需要時間，警方現時的喬裝行動，是針對自6月起所見到、找到目標人物才派員喬裝，「唔係行落去，著同一樣衫，（警方）就做到嘢」，他以北角事件作例，形容情況來得很快，警方收到情報後，已派員高姿態巡邏，認為並非每個情況均適合以喬裝手段處理。其後有記者追問，上述地區的施襲者來自黑幫組織，「有頭目有名堂，派員喬裝（調查）係咪易過（混入）野貓式嘅示威者度？」江永祥則回應指，「要派一個同事喬裝加入三合會，唔係兩日（時間）個大佬就會信（臥底警員），所以呢個係行動上嘅考慮」，強調警方處理不同事件會有不同的戰術，「我哋覺得有需要或適合，就會採用唔同嘅方法」。

鄧炳強：臥底探員不會違反法例

鄧炳強指警方僅派員主力喬裝參與活動的人士，而謝振中強調，警方沒有派員喬裝記者，又反指傳媒聯絡隊到現場工作時發現，有很多不同人士喬裝記者，增加警察執法時困難，惟他表示並沒有喬裝記者的數字，呼籲記者工作時可與警方互相合作，積極處理有人喬裝記者問題。

對於警員喬裝示威者作拘捕行動一事，鄧炳強則回應指，臥底探員不會主動挑起任何事端或違反法例。至於昨日《環球時報》引述警察隊員佐級協會主席陳祖光受訪時表示，由於811的示威活動是一場非法集會，所有參加的人都是犯法，警察用便裝或被稱為「混入」，只要是依法執行，都是正確，如同派臥底入黑社會一樣，又稱「若此時因怕受批評便停止果斷執法，又會返回無法無天的時候」。