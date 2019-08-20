慎防高血壓飲食地雷　看清哪些食物高鹽　每日逾一茶匙已超標

「我吃煎蛋時愛灑點鹽，飲湯時也愛加鹽和胡椒粉，這樣才美味。」你有以上的飲食習慣嗎? 食鹽含有鈉質，是身體重要的電解質之一，適量的鹽可以提升食物的鮮味，但長期進食含高鈉質的食物，對身體會構成不良影響，長遠更有引起患上高血壓等慢性疾病的風險，後果可大可小。所以建立健康生活模式十分重要，就讓我們今天開始減少攝取鈉質吧！ 撰文: 靈實賽馬會「齡的突破」健樂自主計劃註冊護士黃雅媛

外出用膳時，少不免吃重口味的美食。（視覺中國）

在香港，約3位成年人之中有1位患高血壓，當中半數不知道自己有這個問題，原因是高血壓很多時沒有徵狀，不易被察覺。不過，小部分患者會頭痛、頭暈、面部潮紅、視力模糊和疲倦等，身體若出現這些徵狀要多加留意。



肥胖、食得太鹹、睡眠不足均可致高血壓

高血壓是指動脈血管壁所承受的壓力持續處於高水平。根據香港衞生署指引，正常的血壓不應超過收縮壓140mmHg／舒張壓90mmHg。若收縮壓處於120至139mmHg之間，或舒張壓處於80至89mmHg之間，則屬前期高血壓。

高血壓通常在中年後出現，但部分高危因素包括日常飲食攝入過多鈉、肥胖、吸煙、飲酒、睡眠不足、個性容易急躁等，會增加年輕人患高血壓的風險。

不少人煮食時都會加上不同醬料。（視覺中國）

瑤柱麵、梳打餅都是高鈉

根據世界衞生組織(世衞) 建議，成人每日從膳食攝取的鈉不應多於2000毫克(一平茶匙食鹽)，但一般外出用膳進食的食物比較濃味，以致容易過量攝取。除了日常醃製蔬菜如梅菜、榨菜；加工肉類如香腸、午餐肉、臘味及零食等，其實許多粉麵如瑤柱麵、蝦子麵；方包、梳打餅、涼果等都是高鈉食物，它們恍如飲食地雷般，不小心就容易踩中，愈少吃愈好。

高鈉飲食增加患上高血壓的主要原因是，攝取過量的鈉會使人口渴，因此會多喝水或飲料，但水分滯留體內會令循環血流量增加，使血壓上升。

吃含鉀質食物 有助平衡鈉水平

適當地調節飲食可減低高血壓風險，例如飲食定時定量；選取低脂、低糖的飲食模式；多進食含豐富鉀質的食物，包括蔬菜如西芹、菇菌、水果如香蕉、橙，因為鉀質有助平衡體內鈉質的水平；而長期飲酒令體內乙醇含量增加，引起體內去甲腎上腺素升高，令血管收縮，使血壓升高。

恆常運動更是不可或缺的。定期進行帶氧運動如急步行等，有助保持理想體重，管理血壓。較少運動的人士可循序漸進，起初每星期1次急步行10分鐘，隨着練習時間日久，可增加至每星期5次，每次30分鐘。

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