【818集會】15歲示威常客出席集會　冀政府聆聽大家聲音

15歲的Peter，個子瘦弱，衣著單薄，是今次反修例的示威常客，他總在人群之中「，只因不欲拖累其他人；零用錢不多，他也拒絕尋求有心人接濟，「唔好意思受人恩惠，希望留返畀更有需要嘅人。」 屢次站於勇武人士後方支援時，身上全無裝備，只得單薄口罩保護，他今日（18日）再獨自參加民陣集會，表示稍後會響應罷課，期望與港人共同進退。

15歲的Peter再次參與集會，他希望用自己的行動讓政府聽到自己的聲音。（陳淑霞攝）

「覺得自己好廢」，他自言讀書不叻，惟參與遊行其中，他認為自己為本港前途出了一分力，也過了一個另類暑假，他又謂，與家人政見不一，「佢哋成日話出嚟係無用。」

他自言，面對受傷、被捕風險，仍無畏無懼，但他認為特首的「無份論」，已扼殺年輕人對未來的希望，「我都已經豁出咗出去。」

他又指，將會參與中學界罷課，縱然校內未必多人響應，倘政府拒設獨立調查委員會，仍會不斷參與行動，「用自己力量話畀政府聽，我哋嘅聲音。」

Chris 是會計，她表示現時風波已無顏色之分，是良知之辨。（陳淑霞攝）

出席者心聲：成立獨立調查委員會才可平息民憤

從事會計的Chris則表示，堅持集會是因為難接受現況，連月來多場衝突後，港府仍無動於衷，「甚至只怪市民衝⋯⋯我哋香港人唔能夠再唔行出嚟。」

她又認為，警方肩負維持治安責任，理應保障市民，惟卻施放催淚彈令街坊無辜殃及，而白衣人無差別襲擊事件，亦令人對警方失去信心，「唯有靠自己努力爭取。」

Chris續指，放眼韓國情況，成功非朝夕可改，自己亦將堅持到底。她又笑言，期望以行動力證港人非三分鐘熱度。

與不少集會人士一樣，Chris身穿黑衫表態，認為今次風波已無顏色之分，卻是良知之辯，認為需要成立獨立調查委員會，始能平息民憤。