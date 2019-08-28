【逃犯條例】中電米高嘉道理登報：勿讓年輕人絕望　和平處理困局

修訂《逃犯條例》風波持續，早前各大地產商、商界紛紛登報表態，強調支持警方執法、停止暴力等。 中電集團主席米高嘉道理今日（28日）於《星島日報》及《南華早報》刊登全版廣告。聲明以「致香港人的信」為題，提及反對任何暴力行為，但形容年輕人為「香港的未來」，稱不能讓年輕一代活在無助及絕望，需要重建社會互信。

米高嘉道理是中電及大酒店主席。（大酒店網站）

米高嘉道理分別以中英文於《星島日報》及《南華早報》刊登全版廣告，聲明以「致香港人的信」為題，指家族落戶香港140年，其先父經常談及本港的獨特之處為將會有兩種不同的意識形態及管治體系互相交融，指其後本港隨著中國經濟起飛而蓬勃發展。

年輕人是香港的未來

聲明內又指，年輕人是香港的未來，不能夠讓他們活在無助及絕望當中；而每個人責無旁貸去重建社會互信，及為新生代重燃希望。他稱對於「香港這個家」的信心從未動搖，稱現在是時候團結、發揮香港優勢，並以和平手法處理困局。

聲明內提及對近日事件愈演愈烈感到痛心，稱自己反對任何暴力行為，不相信暴力能夠解決紛爭，而香港精神是透過尊重、瞭解及溝通，去尋求解決方法。同時不應忘記本港作為兩種體系交融的特性，應重拾平衡之道。

嘉道理家族是猶太人，祖居伊拉克巴格達，一百多年前在上海和香港經商。米高嘉道理（Michael Kadoorie）是爵士，為中華電力公司創辦人埃利嘉道理之孫，現任中電（0002）和香港上海大酒店（0045）的董事局主席，2003年獲頒授金紫荊星章。