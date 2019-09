羅范稱少女免費提供性服務　佔中流言亦經典　重溫區家麟核實三招

行政會議成員羅范椒芬今日(9日)在電台節目稱,近日反對逃犯條例修訂事件之中,有少女為一些「勇武派(warriors)」提供免費性愛,又指已確認真有其事(I think we have confirmed that this is a true case)。

翻查資料,2014年雨傘運動期間,網上、WhatsApp及其他渠道均有各種流言,最後均被踢爆或無法證實,最經典的是「律敦治醫院產房事件」。