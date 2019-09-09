羅范稱少女免費提供性服務　佔中流言亦經典　重溫區家麟核實三招

行政會議成員羅范椒芬今日（9日）在電台節目稱，近日反對逃犯條例修訂事件之中，有少女為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛，又指已確認真有其事（I think we have confirmed that this is a true case）。 翻查資料，2014年雨傘運動期間，網上、WhatsApp及其他渠道均有各種流言，最後均被踢爆或無法證實，最經典的是「律敦治醫院產房事件」。

律敦治產房流言經典 但該院根本無產房

該事件在佔中期間於網上流傳，更有人打電話上電台「烽煙」節目讀出來。傳言配上一張產房相，稱朋友的妻子因救護車未能夠準時到達，塞車45分鐘才抵達律敦治醫院，結果初生女兒嚴重腦缺氧，大量腦細胞而死亡。

然而，律敦治醫院根本沒有產房，而醫管局亦與律敦治醫院核實，並無出現上述個案。

佔中時曾有網上流言，稱有孕婦因佔領活動而延誤到律敦治醫院生產，但律敦治醫院並沒有產房。（網上圖片）

電台聽眾稱無法見媳婦最後一面 但無塞車報道

另有一個流言同樣由聽眾在電台（烽煙）節目說出，一名自稱「容姐」的女子在港台節目聲稱，2014年9月28日警方以催淚彈清場當日，要到港島見患癌媳婦最後一面，但遇上海底隧道大塞車，「在隧道內塞咗四個鐘」，到醫院時媳婦已過身。

但當時有人翻查電台交通消息，並無海底隧道大塞車的報道。

假冒消息流傳 跟得太貼易「炒車」

佔中時期曾流傳假冒前學民思潮召集人黃之鋒的錄音，請示威者盡快撤退，未出發就留在家中，但黃之鋒隨即澄清錄音是偽造。此外網上亦多次傳出學聯呼籲撤離旺角，學聯多次否認。

網上傳聞有真有假，很容易「炒車」，即傳錯假消息。2014年佔中期間，時任新聞統籌專員的馮煒光在facebook貼相，顯示一名身穿警察制服的男子面部和手上有大量血跡。最後化妝師在facebook澄清，這是他本人為《香港電視網絡》劇集藝員化妝的照片。

佔中時擔任新聞統籌專員的馮煒光在facebook貼相，指有警員受傷，但其實是《香港電視網絡》藝員拍攝劇集時的化妝。（網上圖片）

事件愈重要、情況愈模糊 謠言流傳愈快

面對謠言滿天飛，中大新傳學院專業顧問區家麟在佔中期間於《明報》同系《評台》撰文，提出以三個問題來辨別謠言是否真實（fact check）。

他表示，謠言所涉及問題愈重要，傳聞情況愈模糊，謠言就會愈演愈烈。市民收到各種流言，要向自己提出3個問題。

誰說的？ 是不是真的？ 還有甚麼可能性？

第一，這是誰說的？

要先弄清楚說出訊息的人是從哪裡聽來、訊息有沒有過時、當中有沒有誤會等。

網上訊息要留意有否誇張失實，衡量說話者可信程度，而主流媒體報道則要多作比較。

第二，這是不是真的？

最保險方式是自己去核實，再決定信不信。

第三，還有甚麼其他可能性？

有圖有片也未必有真相，要想想是否舊圖，是否斷章取義，前文後理是否清楚，是否一場誤會等。