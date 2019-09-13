【中秋節．直播】滿月高掛　維園市民提起燈籠　高歌《海闊天空》

今日（13日）是中秋節，滿月高掛香港夜空，人月兩團圓日子，可是反對修訂《逃犯條例》風波仍未平息，已持續超過三個月，為這個「黑色星期五」，帶來特別的中秋夜。 有網民於網上發起市民到各區公園聚集，參加「Be Water 中秋賞燈晚會」，在會上合唱《願榮光歸香港》、《試問誰還未發聲》等與反修例運動有關的歌曲。 維園、沙田公園一帶擠滿賞月人群；更有不少人登上太平山和獅子人山頂，響應組建山頂光影人鏈行動。

在太平山山頂的市民，在8時半一同舉起手機，「照亮」維港夜景。（曾梓洋攝）

【21:03】太平山山頂的市民在8時半後，開啟手機燈光，映照維園夜景。

到維園賞月的市民，在燈籠寫上香港人加油等字句。（高仲明攝）

【20:53】維園有大批市民亮起燈籠及手機閃亮，高唱《願榮光歸香港》、《海闊天空》和《問誰未發聲》。在大合唱時，有市民同時以鐳射筆照向維園樹木。

【20:52】維園內有人向到來賞月的市民，免費派發燈籠，供他們寫上訴求。記者所見，有人寫上「香港人加油」或是「五大訴求 缺一不可」等。

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在獅子山公園，可看到山頂上的光影人鏈，愈來愈光，意味人數持續增加。（賴啟燊攝）

【20:48】獅子山山頂光影人鏈，已由獅頭延至獅尾，愈來愈亮。山上燈光閃閃，山下有人雷鐳射筆照向獅頭，與山上的市民相呼應。現場所見，有多加無人機在空中盤旋，拍攝這個美景。

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【20:28】在黃大仙，大批市民穿普通衣服，由樂富經永光書院，再經行人天橋跨過龍翔道，步向獅子山方向，參加人鏈活動。沿途不少人高喊「香港加油」、「五大訴求 缺一不可」口號，又有播放歌曲，如《海闊天空》、《月半小夜曲》和《願榮光歸香港》等。

約晚上8時，維園愈來愈多人，多是一家大小提着燈籠和帶了月餅到來。（王潔恩攝）

【20:15】到太平山山頂參加8時半開始的光影人鏈的市民，塞滿芬梨道。

【20:05】康文署在三個公園舉行中秋綵燈展，其中一個在維園。晚上8時後，愈來愈多市民一家大小排隊進入維園，一邊賞月，一邊欣賞綵燈，在五光十色的燈影下拍照。除了本地居民，也有台灣居民來感受香港的中秋節，更有外國遊客首次體驗中秋節、吃月餅。有市民表示，希望今晚大家可以輕鬆吓，現場氣氛平和。

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百多人響應號召，一早到太平山頂，準備參加「太平山之路一齊慶中秋夜」活動。（曾凱欣攝）

【19:50】逾百名市民響應號召，登上山頂參加「太平山之路一齊慶中秋夜」活動。人龍由纜車站向兩邊散開，不少人舉起亮了燈的手機，照向維港，寓意向獅子山山頂的市民遙遙示意，不少人高呼「香港加油」。

有市民響應號召，到獅子山山頂參與「賞燈」活動，更有人將一幅寫有「實行真雙普選」直幡掛在「獅子頭」。（余俊亮攝）

【19:15】有網民發起黃大仙區「獅子山之路一齊慶中秋夜」，入夜後，已見有市民一早上到獅子山山頂，在黑夜中開啟手機燈光，在獅子山下的市民也可看到山上的光影人龍。有人將一幅寫有「實行真雙普選」直幡掛在「獅子頭」，在黑暗中仍可看到。

有市民於網上發起今晚到多區的公園，舉行「Be Water 中秋賞燈晚會」。活動由晚上8時半開始至10時半完結，內容包括一人一花燈，及合唱《願榮光歸香港》、《Do you hear the people sing 》及《試問誰還未發聲》等歌曲。