【消委會】中小學購書費用升幅達2.7%及3.7%　超同期通脹

新學期伊始，學生需要購買課本、作業、補充練習等，花費不小。消委會調查本學年（19/20）中小學平均購書費用分別達2,687元及2,847元，較上學年高3.7%及2.6%，其升幅亦高於同期通脹（2.6%），惟升幅低於消委會去年的調查結果。 教育局回應消委會指，一直關注學校選用課本和學習材料的安排，多年來一直提醒校方慎選書目，並鼓勵以舊書捐贈、二手書買賣及電子課本等方式節省購書開支。

書簿費為學生用於課堂學習的基本開支，包括書本、作業、補充練習及學校自編教材的費用，當中扣除了書局提供的折扣，為學生實際需要支付的金額。是次調查，消委會共收集了本港54間小學及47間中學本學年和上學年的書單及相關資料。無論是中學還是小學，購書費用增幅均超過同期通脹的2.6%。

消委會調查本學年（19/20）中小學平均購書費用分別達2,687元及2,847元，較上學年高3.7%及2.6%，升幅高於同期通脹（2.6%）。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

小學及中學購書費用升幅達3.7%及2.7%

調查結果顯示，小學本學年平均購書費用為2,847元，較上學年上升3.7%，幅度較去年升幅的4.4%為低。當中以小五及小六的平均費用較高，達2,970元。其中英文科的平均購費用最高達680元。另外，有8成半的小學會自行編制教材，當中3成免費向學生提供，其他小學大部分收費不超過300元。

中學本學年平均購書費用為2,687元，較上學年上升2.7%，幅度較去年升幅的3.5%為低。當中中四的平均購書費用最高，達3,355元，不過相信是因為大部分學校會在中四時安排學生預先購買高中所需課本的原因。對於初中生來說，英文科的平均購書費最高達710元。

而高中生則是選修科目（如化學、物理、組合科學等）花費最高，約1,340元至1,730元不等。另外，有4成中學會免費提供自編教材，其他中學則大部分不會超過200元。

消委會《選擇》月刊截圖。

教育局推多項措施減輕家長負擔

教育局表示一直關注學校選用課本及學習材料的安排，亦推出多項措施，減輕家長的負擔，包括提醒學校奧慎選課本及輔助學習材料；在擬備書單時，需考慮整份書單的價格，並標明適用版次，方便學生使用舊課本等。另外教育局亦表示，了解到學校正積極以不同形式和策略靈活運用電子課本和其他資源，推動電子學習。

香港教育出版專業協會認為調查報告整體客觀，但認為未能如實反映教科書調整實況，今後協會會繼續致力於抑制書價，減輕家長的負擔。